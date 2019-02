Gesponsorde inhoud Verslindt jouw woning energie? Check je ramen en deuren! Aangeboden door Deceuninck

09u53 0 WOON. In een woning gaat gemiddeld 15% van de warmte verloren via je In een woning gaat gemiddeld 15% van de warmte verloren via je ramen en deuren . Ze spelen dus een cruciale rol voor de energieprestaties van jouw woning. Heb je nog enkele beglazing? Is je schrijnwerk in slechte staat? Of ervaar je een tochtgevoel in je woning? Hoog tijd voor nieuwe superisolerende ramen!

Onze woningen kunnen een pak energiezuiniger. Om het renovatieniveau te stimuleren, voerde de Vlaamse overheid eind 2018 de woningpas in. Dit is een gratis digitaal paspoort waarin je alle beschikbare informatie over je woning terugvindt. Wist je dat tegen 2050 alle woningen en appartementen in Vlaanderen minstens even energiezuinig moeten zijn als een nieuwbouw vandaag? Via de woningpas consulteer je eenvoudig hoe energiezuinig jouw woning al is en of je ramen al voldoen aan de normen van 2050.

Energiezuinig renoveren

Meer renovatieadvies? Als je een woning of appartement huurt of koopt, krijg je een energieprestatiecertificaat overhandigd. Hierop staat hoe goed jouw woning scoort op het vlak van energiezuinigheid. Sinds 1 januari 2019 steekt dit certificaat in een nieuw jasje: het ziet er niet alleen anders uit, het bevat ook nieuwe informatie. Zijn je ramen in slechte staat? Dan zie je welke ingrepen je moet doen om je woning energiezuiniger te maken en hoeveel je dit gemiddeld zal kosten.

Toekomstproof

Niet alleen de beglazing van je ramen speelt een rol. Goed isolerende profielen zijn minstens even belangrijk. Wil je voldoen aan de isolatienormen? Dan moeten je ramen een minimale isolatiewaarde (U-waarde) hebben van 1,5 W/m²K, je beglazing 1,0 W/m²K en je deuren 2 W/m²K. Hoe lager de U-waarde, hoe beter je ramen en deuren isoleren. Scoort je woning ondermaats? Dan is het hoog tijd om te investeren in superisolerend schrijnwerk!

Deceuninck Zendow#neo

Met de revolutionaire Linktrusion-technologie garandeert Deceuninck een uitstekende energiescore voor je woning. Ze werd voor het eerst toegepast in de Zendow#neo-reeks van Deceuninck. Deze superisolerende ramen en deuren hebben uitstekende thermische en akoestische eigenschappen: ze overtreffen zelfs de strengste isolatienormen. Bovendien zijn ze erg onderhoudsvriendelijk. Ook qua stijl en kleur heb je een heleboel mogelijkheden.

Tip: welke kleur past bij jouw woning? Test het met de gratis kleurensimulator van Deceuninck.

Lagere energiefactuur

De Zendow#neo-reeks van Deceuninck maakt je woning niet alleen klaar voor de toekomst, je geniet ook van een lagere energierekening. Is je woning beter geïsoleerd? Dan moet je minder verwarmen. Door je enkele beglazing door hoogrendementsbeglazing te vervangen, bespaar je jaarlijks veertien tot twintig euro per vierkante meter. Met drievoudig glas profiteer je nog meer! Hoeveel je precies bespaart, bereken je eenvoudig met de gratis energiecalculator via www.deceuninck.be.