Verse paprika's, rucola en tomaten, ook in de winter: zo leg je een binnenmoestuin aan

LiviosIn de winter valt er niet veel te beleven in de tuin. De moestuin ligt er verlaten bij, het gras hoeft niet meer gemaaid te worden en het tuingereedschap is opgeborgen. En toch staan er nog enkele tuinklusjes op het programma voor wie groene vingers heeft die niet snel verkleumen. Bouwsite Livios biedt een overzicht.

De tuin en moestuin gaan in winterslaap

De wintermaanden zijn welgekomen voor wie tuinieren maar niets vindt, maar een domper voor iedereen met groene vingers.

In het beste geval heb je in november een dikke compostlaag gelegd op het gazon en de kale moestuin. Tijdens de wintermaanden kan die compost dan langzaam doordringen in de bodem. Het gras zal je dankbaar zijn in de lente. Bovendien zorg je er met het compost ook voor dat wormen in de bovenste laag van de bodem blijven en daar kanaaltjes creëren die de waterhuishouding helpen.



Zie niets over het hoofd: Hoe maak je je tuin winterklaar?

Toch nog tuinieren?

Heb je fruitbomen staan, dan mag je die snoeien zodra alle bladeren van de boom gevallen zijn. Die laatste blaadjes die zich ondanks de koude aan de takken vastklampen, voorzien de laatste suikers voor de fruitbomen. Daarom wacht je beter zo lang mogelijk met snoeien.

Je kan ook het tuingereedschap schoonmaken, de bloempotten opblinken en - heel leuk - alvast beginnen plannen wat je volgend tuinseizoen wil verwezenlijken.



Op de planning: met deze handige plant- en zaaikalender weet je wanneer wat de grond in moet in 2023.

Hét alternatief: een binnenmoestuintje

De leukste manier om te blijven tuinieren tijdens de koude wintermaanden is door je moestuin naar binnen te verhuizen. Zo kunnen hobbytuiniers het hele jaar door groenten blijven kweken. Een moestuin binnen in de wintermaanden verschilt wel sterk van een moestuin buiten in de zomermaanden.

Voor een binnenmoestuin heb je bloembakken nodig, potgrond die geschikt is om groenten te kweken en eventueel ook de juiste moestuinbemesting. De binnenmoestuin stel je op voor een raam met veel lichtinval. In de winter zijn de dagen kort en grijs: je plantjes zullen al het licht dat er is dus goed kunnen gebruiken. Het liefst schaf je ook een groeilamp aan. Zo kan je ook groenten kweken die meer licht vereisen, zoals paprika’s en tomaten.



Het hele jaar door moestuinieren, ook al heb je geen tuin? Je vindt serres voor je balkon of terras in allerhande vormen en maten.

Volledig scherm Een binnenmoestuin aanleggen: ook een perfecte activiteit om met de kroost te ondernemen. © Getty Images

Dit kan je kweken in een binnenmoestuin

De makkelijkste plantjes om te kweken in een binnenmoestuin zijn kruiden. Ze nemen weinig plaats in beslag en je kan ze gewoon in een pot op de vensterbank plaatsen. Ze hebben meestal genoeg aan het aanwezige licht en vereisen dus geen groeilamp. Op die manier heb je ook in de winter heerlijke zelfgekweekte kruiden.

Denk dan bijvoorbeeld aan peterselie, maar je kan ook proberen om bieslook of zelfs basilicum te kweken in je binnenmoestuin.

Daarnaast mogen ook lente-uitjes niet ontbreken in je binnenmoestuin. Je zal wel geduld moeten hebben, want het zal minstens drie maanden duren vooraleer je de lente-uitjes kan oogsten.

Hetzelfde geldt voor rucola. Dat is overigens één van de enige slasoorten die je met succes in een binnenmoestuin kan kweken. Tuinkers en radijsjes behoren eveneens tot de mogelijkheden.

Wie klaar is voor een uitdaging kan ook winterse tomaten of paprika’s kweken. Beide planten hebben veel licht nodig en het is dan ook aan te raden om een groeilamp te gebruiken. Kies bij paprika’s voor bloembakken van minstens 25 centimeter diep. Paprikaplanten zijn zelfbestuivers en je zal de plantjes een handje moeten helpen door op de stam te tikken om de stampers te bevruchten.

Lees ook via Livios.be:

Dit artikel is geschreven door onze partner Livios.be. Livios.be is een expertensite die zich focust op bouwen en verbouwen.