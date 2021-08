Verse kruiden kweken in je keuken: zo oogst je succes

Veel daglicht

Net als voor bijna alle planten, is daglicht ook voor kruiden onmisbaar. Hoeveel licht het plantje nodig heeft, verschilt per soort. Sommige kruiden houden van zonlicht en kun je dus het best kwijt op een plek met veel direct licht. Dat geldt onder meer voor basilicum, oregano, tijm, rozemarijn en salie. De basilicumplant kan zelfs niet leven zonder zonlicht, dus geef hem een plek bij het raam of zet de plant zelfs buiten (daar doet hij het namelijk ook heel goed), zodat hij dagelijks flink wat uren zon pakt. Op plekken waar minder direct licht is, kun je de bieslook, peterselie, kervel en munt daarentegen het best kwijt.

Meer lezen over het houden van planten binnen en buiten? Hier vind je een schat aan informatie

Volledig scherm Daglicht is onmisbaar © Sjoerd Eickmans, Moniek Visser

Constante temperatuur

Om kruiden het best te laten groeien, zet je ze op een plek waar vijf tot acht uur per dag licht te vinden is. Kies ook een plaatsje waar niet al te veel tocht staat. Daarnaast is het belangrijk dat de temperatuur geen al te grote schommelingen kent.

Kruiden in de keuken

Wil je een kruidentuin creëren in de keuken? Deze vier plekken lenen zich daar uitstekend voor.

Het aanrecht

Een van de beste plekken voor een kruidentuin in de keuken is het aanrecht. Mits je hier de ruimte voor hebt natuurlijk. Het is niet de bedoeling dat de plantjes je werkruimte inpalmen. Plaats de kruiden in potten, zet ze bij elkaar in een kleine kruidenkas of plant ze in mason jar potjes die je bij elkaar op een dienblad op het aanrecht zet. Dat hoeft niet veel te kosten en het staat erg gezellig.

Volledig scherm © Dennis Brandsma, Fietje Bruijn

De vensterbank

Is jouw keuken voorzien van een brede en diepe vensterbank? Fijn! Dit is namelijk de perfecte plek om een kruidentuin te beginnen. Kruiden hebben niet per se een grote pot nodig om te groeien. Maar de regel is: hoe groter de bloempot, hoe groter de oogst. Het is dus aan jou om te bepalen in welk formaat pot je de kruiden zal kweken. Je kunt het ook gewoon klein houden met potjes die je makkelijk kwijt kan op de vensterbank. Van plan om zelf kruiden te kweken? Dan kun je al in het voorjaar beginnen zaaien met behulp van deze tips om kruiden te kweken in een pot. Je kunt er ook voor kiezen om kleine plantjes te kopen en die verder op te kweken. Let wel dat er gaten onderin de potten zitten, want anders verdrinken de plantjes.

De wand

Heb je niet genoeg ruimte op het aanrecht en ook geen diepe vensterbank? Geen zorgen, je beschikt vast nog over een muur waar niets of weinig hangt. Plaats er een plank of hang er een paar onder elkaar. Er bestaan ook speciale plantenbakken die je aan de muur bevestigt en waar je je kruiden kunt onderbrengen. Zorg wel voor een plek waar voldoende licht doorkomt.

Verticale kruidentuin

Geen zeeën aan ruimte in de keuken? Of zouden planken de loopruimte in de weg zitten? Overweeg dan een verticale kruidentuin, dit is enorm ruimtebesparend. Daarnaast werkt een verticale kruidentuin isolerend en geluiddempend. Deze verticale kruidentuin met DIY plantenhouders maak je bijvoorbeeld gewoon zelf. Mooi om te zien en praktisch om verschillende kruiden bij de hand te hebben! Schakel je liever een professional in om een verticale kruidentuin aan te leggen in je keuken? Er zijn veel bedrijven die hierbij kunnen helpen. Een voorbeeld daarvan is Plant Design, een bedrijf dat saaie muren omtovert tot groene kunstwerken. De keuken is een centrale plek in huis, waar je kookt en een aperitiefje neemt alvorens de maaltijd op te dienen. Je maakt het er dus maar best lekker gezellig.

Huur je en wil je de keuken graag budgetvriendelijk stylen? Met deze tips geef je de keuken in een huurhuis toch een persoonlijke touch

Lees ook