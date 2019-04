Gesponsorde inhoud Verruim je blik op de wereld met een aluminium schuifraam Aangeboden door Schüco

02 april 2019

08u51 0 WOON. Met een groot en elegant schuifraam geniet je maximaal van je tuin en van de natuur. Je leeft als bevoorrechte toeschouwer met de seizoenen mee. Schüco schuiframen en -deuren in aluminium zorgen voor een stijlvol statement bij elke hedendaagse woning en heffen resoluut de barrière tussen binnen en buiten op. Ook bij een verbouwing of een extra aanbouw aan een bestaande woning bieden ze letterlijk en figuurlijk nieuwe perspectieven.

Beleef buiten van binnenuit

Genieten van de tuin en het landschap vanuit je comfortabele zithoek is makkelijker dan je denkt. Met dit doel voor ogen heeft Schüco een ruime keuze aan mooie, technisch hoogstaande schuiframen en -deuren ontwikkeld, waaronder de ASE PD (Panoramic Design). De ASE 67 PD bijvoorbeeld laat een maximale hoeveelheid licht binnen. Met dit type schuifraam zijn vleugelbreedtes mogelijk van maar liefst 3.200 mm breed en 3.000 mm hoog.

Van de ASE PD bestaat ook een versie met 90 mm brede profielen waarbij de volledige vleugel in het buitenframe geïntegreerd is. Hierdoor zijn grotere glasoppervlakken, en dus ook meer binnenvallend licht, mogelijk.

Er bestaat ook een versie met 57 mm brede profielen. Dit schuifraam valt lichter en compacter uit, wat het bijzonder geschikt maakt voor renovatieprojecten. Alle schuiframen kunnen drempelloos worden uitgevoerd met een verzonken loopvlak voor een naadloze overgang van binnen naar buiten.

Wat met de energie-efficiëntie?

Je zou verkeerdelijk kunnen denken dat dergelijke glasoppervlakken tot energieverliezen leiden, maar niets is minder waar. Schüco schuiframen en -deuren maken immers gebruik van geavanceerde luchtkamers en dichtingen. In combinatie met de grondstof aluminium en de sterk isolerende ramen houdt dit in de winter de koude en in de zomer de hitte buiten. Zo geniet je in elk seizoen van een ideaal binnenklimaat.

Aandacht voor de veiligheid

Een schuifraam is allerminst een open invitatie voor inbrekers! Zoals bij alle Schüco producten staat ook hier de veiligheid voorop. De materiaalsterkte van de aluminium profielen maakt je Schüco schuifraam bijzonder inbraakveilig. En dit geldt ook voor de unieke en modulaire veiligheidssystemen die volledig in de vleugel zijn ingebouwd. Hierdoor is een stevige vergrendeling mogelijk in elke stand, zowel open als dicht.

Schüco Premium Partners

Schüco, met hoofdzetel in Duitsland, is als wereldbedrijf een van de toonaangevende aanbieders van hoogwaardige raam-, deur- en gevelsystemen in aluminium. Dankzij een Belgisch netwerk van ‘Premium Partners’ beschik je altijd over een erkende vakman in je buurt, die de Schüco kwaliteitsfilosofie hoog in het vaandel draagt. Elke Premium Partner werkt uitsluitend met Schüco onderdelen, zodat je zeker kan zijn dat alle elementen perfect op elkaar zijn afgestemd.

