Verrassend genoeg zit deze moderne nieuwbouw vol geschiedenis Bjorn Cocquyt

30 mei 2020

10u08 0 Woon. Als je naar de moderne nieuwbouw van Wouter kijkt, kun je niet geloven dat die vol geschiedenis zit. Pas als je naar zijn relaas luistert en alles in detail bekijkt, geeft het huis beetje bij beetje haar geheimen prijs. Het is een boeiend verhaal dat sowieso aanspreekt, of je nu van de stijl houdt of niet.

Op basis van de landelijke omgeving werd het al snel duidelijk dat de zithoek niet op de gelijkvloerse verdieping zou komen, maar hoger om zo een betere zicht te krijgen op de velden. Het huis werd daarop opgedeeld in zeven split-levels.

Die waren typisch voor de jaren zeventig en tachtig en zijn nu aan een revival bezig. “Maar ze bestaan al honderden jaren, want in oude boerderijen had je de patattenkelder en de voutekamer die zich op andere niveaus dan de keuken en de leefruimte bevonden. Het is net door dat historische karakter dat ze ook in deze woning zijn geïntegreerd”, zegt Wouter.

De architecten van UR architects doken ook de geschiedenisboeken in en ontdekten op de Ferrariskaart dat er in de 18de eeuw een molen op dit perceel stond, omdat dit de hoogst gelegen plaats was. Het open karakter van het huis en de houten volumes zijn een duidelijke verwijzing naar toen. Wil je ook weten waarom er ook groene en rode ramen zijn en waarom het dak metalen golfplaten heeft? Lees het volledige artikel in onze weekendkrant of hier.