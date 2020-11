Verplicht vanaf 2022 bij de verkoop van je woning: het asbestattest

Asbest is massaal aanwezig in Vlaanderen. Het was een populair bouwmateriaal tot het einde van de jaren ’90, toen het gebruik van asbest verboden werd in België. De Ovam (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) schat dat er in Vlaanderen zo’n 2,3 miljoen ton asbest aanwezig is in gebouwen en infrastructuur, waarvan 865.000 ton in huizen en appartementen.