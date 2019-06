Verplicht in 2022: EPC voor gemeenschappelijke delen appartementsgebouw Redactie

19 juni 2019

In 2022 moeten alle 130.000 appartementsgebouwen in Vlaanderen beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) van de gemeenschappelijke delen. Volgens bouwsite Livios geldt deze verplichting altijd, ook als je je appartement niet verkoopt of verhuurt.

Overgangsperiode van twee jaar

Het Vlaams Energieagentschap meldt dat de Vlaamse overheid een overgangsperiode voorziet van twee jaar om het EPC van de gemeenschappelijke delen aan te vragen. Die tijd is nodig: energiedeskundigen maken momenteel ongeveer 10.000 EPC’s per maand op. Dat tempo moet nu omhoog met nog eens gemiddeld 5.000 EPC’s per maand. Je kan dit EPC vanaf begin 2020 aanvragen, vanaf 2022 is het verplicht.

Gericht renoveren

Het EPC van de gemeenschappelijke delen geeft je informatie over de collectieve installaties in je appartementsgebouw, maar ook over het dak, de buitenmuren, vloeren, wanden en nog veel meer. Dankzij de aanbevelingen uit het renovatiestappenplan kan de vereniging van mede-eigenaars het gebouw gericht renoveren. Met de gegevens uit het EPC van de gemeenschappelijke delen kan de energiedeskundige ook het EPC van je eigen appartement sneller opmaken.

Al meer dan een miljoen

Sinds de verplichting van het EPC in 2008 maakten energiedeskundigen al meer dan een miljoen geldige exemplaren op. Begin 2019 kreeg het EPC een grondige make-over. De Vlaamse overheid maakte het document overzichtelijker en voegde onder meer een gepersonaliseerd renovatiestappenplan, gemiddelde prijsindicaties voor eengezinswoningen en technische informatie toe. Sinds de vernieuwing maakten energiedeskundigen al meer dan 24.000 EPC’s voor woningen en ruim 13.000 voor appartementen op. Lees hier wat je écht moet weten over het vernieuwde EPC.

Ook niet-residentiële gebouwen

Vanaf 2020 moeten ook kleine niet-residentiële eenheden met een oppervlakte van maximaal 500 m² over een EPC beschikken bij verkoop of verhuur. Denk maar aan dokterspraktijken, cafés of kleine winkels. Deze gebouwen zijn vaak verbonden met een residentiële bestemming en zijn ermee vergelijkbaar op vlak van gebouwschil en isolatie. De eenheden mogen geen deel uitmaken van een groot niet-residentieel complex tot 1.000 m², zoals een winkelcentrum.

Bron: Livios