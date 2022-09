Vermijd het gebruik van microvezeldoeken op spiegels en (bril)glas. Dit is een veiliger alternatief

1. Hoogglans meubelen

Witte, glanzende keukenkastjes of donkere hoogglans meubels kun je beter niet poetsen met een microvezeldoek. Deze doekjes schuren de meubels namelijk telkens ietsje op, waardoor na verloop van tijd de glanslaag beschadigd raakt en dof wordt.

Dit geldt in het bijzonder als de microvezeldoek niet meer zo nieuw is. In de vezels van zo’n doek blijven vuildeeltjes hangen en die beschadigen de glanslaag nóg meer. Veel fabrikanten zetten het om die reden ook in de verboden onderhoudsinstructies van hun hoogglansmeubels.

2. Houten oppervlakken

Ook meubels van hout zijn niet gebaat bij een poetsbeurt met een microvezeldoek. Net zoals zo’n doek de glanslaag van een hoogglans meubel kan beschadigen, doet die dat ook bij de beschermlaag die (vaak) over een houten oppervlak ligt. Die laag is belangrijk om het hout zo goed mogelijk intact te houden en zorgt ervoor dat vocht niet in je meubel trekt. Als je de laag beschadigt met een microvezeldoek, kan dat toch gebeuren. Dit kan leiden tot permanente vlekken.

3. Spiegels (en brillen)

Handig toch: met een microvezeldoek het stof van een spiegel vegen? Think again, want ook hier kan een microvezeldoek krasjes maken. Gebruik voor het poetsen van een spiegel liever een zachte, katoenen doek. Dit geldt overigens ook voor de glazen van je (zonne)bril.

