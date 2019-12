Verkoop pakket-brievenbussen piekt Bjorn Cocquyt

03 december 2019

20u29 1 Woon. Er worden steeds meer brievenbussen gekocht met een maatje meer, om alle online bestelde pakjes thuis te kunnen ontvangen. Het extra luik dat zo’n brievenbus heeft, kan op verschillende manieren door de koerier geopend worden: manueel, met een digitaal slot of zelfs via een mobiel signaal dat vanop afstand verzonden wordt.

Bij het Belgische eSafe – dat onder de vleugels van Renson zit – kennen ze dit jaar een stijging in de verkoop van maar liefst 34 %. “Online aankopen, is supermakkelijk, maar je pakketje ophalen bij de buren, in een postkantoor of afhaalpunt is minder comfortabel. En een levering natgeregend aan de voordeur terugvinden, is al helemaal geen pretje. Met een pakketbus hoef je je geen zorgen te maken, want elk pakje wordt correct afgeleverd”, vertelt Leon Renson.

(lees verder onder de foto’s)

Sinds de opstart in 2016 ontwikkelde zijn bedrijf verschillende modellen. En met de eSafe Wall is er nu zelfs een oplossing voor de inkomhal van een meergezinswoning of appartementsblok. Het is een module met elektrische brievenbussen, pakketvakken, deurbellen en videofoon die aangepast kunnen worden aan de beschikbare ruimte, het aantal bussen of de gewenste stijl.

(lees verder onder de foto)

eSafe heeft modellen die variëren tussen de 500 en 1.000 euro. De meest gevraagde zijn de mechanische pakketbussen met valklep. De geconnecteerde modellen kosten rond de 1.250 euro. Op een site als bol.com is er ook een uitgebreid gamma te koop.