Verkoop je je woning? Vanaf 23 november is asbestattest verplicht. Zo breng je dat in orde

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen onder de noemer van het Actieplan Asbestafbouw uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken. Dat betekent dat alle asbesttoepassingen die niet in opperbeste staat verkeren, tegen die deadline op een veilige manier verwijderd moeten zijn uit elk gebouw. De verkoop van het kankerverwekkende materiaal werd pas verboden in 2001. OVAM schat de kans dat je asbest aantreft in een gebouw van voor dat bouwjaar, daarom op maar liefst 70 tot 90%. Tenzij er een totaalrenovatie heeft plaatsgevonden.

Zorg voor een attest

De eerste stap om die doelstelling te behalen, is inventarisatie. Want hoe kan je gevaarlijk asbest verwijderen, als je niet weet waar het zit? Om die reden moet je als verkoper vanaf 23 november 2022 verplicht een asbestattest voorleggen bij de verkoop van een pand gebouwd voor 2001. Het document moet beschikbaar zijn bij de ondertekening van het compromis, maar de kans is natuurlijk groot dat kandidaat-kopers hier al naar zullen informeren bij de bezichtiging omdat het een impact kan hebben op het budget voor eventuele renovatiewerken. Prijskaartje? Afhankelijk van de grootte van het pand, beschikbare documentatie en het aantal stalen die de controleur moet nemen, betaal je als verkoper tussen de 300 en 600 euro voor een asbestinspectie, plus btw.

Vraag een inspectie

Een asbestattest kan alleen worden uitgereikt na controle door een erkende deskundige. Die staan dus voor een drukke periode. Om kandidaat-verkopers tegemoet te komen, is vastgoedkantoor CENTURY 21 een samenwerking aangegaan met het centrale afsprakenplatform Rocketflow. “De intelligente offerte- en planningssoftware maakt het mogelijk om zonder wachttijd een prijs op maat van het specifieke gebouw en verschillende mogelijke tijdslots aan te bieden aan de gebouweigenaar”, legt Mitchell Cap uit, managing partner van Uncapped, het bedrijf achter Rocketflow. Ook als er verwijdering of beveiliging van asbest nodig is, kan je via het platform een offerte aanvragen.

Elke woning een asbestattest tegen 2032

De regels rond asbestinventarisatie en -verwijdering zullen de komende jaren steeds verscherpen. Tegen 2032 zal élke eigenaar van een woning over een asbestattest moeten beschikken. Of je die nu verkoopt of niet. Verhuur je een pand, dan moet je verplicht een kopie van het attest bezorgen aan de (nieuwe) huurder. Het is dus voor elke eigenaar interessant om tijdig een inspectie te plannen.

