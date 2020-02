Gesponsorde inhoud Verbouwplannen? Zo bereid je je voor op de digitale meter Aangeboden door FLUVIUS

17 februari 2020

14u48 0 WOON. Sinds juli 2019 installeert Fluvius geleidelijk aan digitale meters in Vlaanderen. Als bouwer, eigenaar van zonnepanelen of budgetmeterklant kom je als eerste aan de beurt. Net zoals verbouwers die werken uitvoeren aan hun elektriciteit en een nieuwe meter aanvragen. Ook als je huidige meter defect is of als je een tariefwissel aanvraagt, krijg je bij vervanging een digitale meter. Plan je verbouwingswerken aan je elektriciteitsnet? Dan ben jij klaar voor de toekomst en krijg je een digitale meter!

Denk na over de toekomst

Wijzig je bij je verbouwing iets aan je elektriciteitsaansluiting en vraag je een nieuwe meter aan? Dan komt Fluvius bij je langs en krijg je een digitale meter. Zo’n meter stuurt je meterstanden automatisch door, waardoor er in de toekomst niemand meer hoeft langs te komen voor een meteropname bij je thuis. Je ziet ook tot in de kleinste details hoeveel je verbruikt. Bovendien kan je de digitale meter ook koppelen aan andere toestellen in huis en zo van je meter een slimme meter maken.

Bekabeling

Moet je tijdens de renovatiewerken extra kabels voorzien als je je digitale meter later wil koppelen aan slimme huishoudtoestellen? Nee. Op elke digitale meter zijn er twee individuele gebruikerspoorten aanwezig. Deze kan je ook draadloos koppelen aan allerlei handige en innovatieve toepassingen. Het voordeel? Je kan de verbruikersinformatie, zowel voor elektriciteit als aardgas, raadplegen via een app op je smartphone of aflezen op een extern display.

Nieuwe aardgas- én elektriciteitsmeter

Fluvius laat op voorhand weten wanneer de installateurs bij je langskomen. Je krijgt op dat moment zowel een nieuwe elektriciteits- als aardgasmeter. Heb je tijdens je verbouwing bijvoorbeeld een nieuwe aardgasmeter aangevraagd? Dan vervangt Fluvius ook gratis je elektriciteitsmeter. Dat is nodig omdat beide meters met elkaar communiceren.

Meterkast

Je kan een digitale meter niet zelf plaatsen, noch weigeren. Fluvius neemt automatisch contact met je op om je meter te vervangen. De nieuwe meter wordt standaard in een 25D60-kast geplaatst. Heb je al een 25S60-kast, een meterkast van 60 op 25 cm die de afgelopen 25 jaar geplaatst werd? Dan wordt alleen het deksel vervangen. Is je meterkast nog ouder? Dan voorziet Fluvius een nieuwe meterkast. Via het halfopen deksel is de meter eenvoudig bereikbaar en te bedienen.

Nog zonnepanelen plaatsen?

Heb je al zonnepanelen geplaatst op je dak? Dan komt Fluvius voor eind 2022 bij je langs om je energiemeters te vervangen. Overweeg je om binnenkort nog zonnepanelen te plaatsen? Na aanmelding van je installatie, kom je vanzelf op de lijst voor een digitale meter terecht. Je hoeft dus zelf niets te doen. Als je nog voor 31 december 2020 zonnepanelen plaatst, geniet je nog automatisch 15 jaar van het principe van de terugdraaiende teller. Plaats je na 31 december zonnepanelen? Dan kom je terecht in het nieuwe nettariefsysteem met netkosten op basis van je werkelijke afname.

