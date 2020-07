Verbouwen: deze 5 ingrepen brengen je het meeste op Redactie

01 juli 2020

11u00

Ben je op zoek naar een woning of appartement dat je grondig wil renoveren? Afhankelijk van je budget is de kans reëel dat je niet alle werken in een keer kan doen. Maar welke investeringen brengen jou op termijn het meeste op en doe je dus best als eerste? Bouwsite Livios lijst er vijf op.

1. De woning zelf

Een geslaagd verbouwproject begint met een slimme aankoop, want de eerste en waarschijnlijk grootste investering die je doet is natuurlijk de woning zelf. Een handige locatie vlakbij je werk, de school van je kinderen en andere plaatsen waar je vaak komt, is daarin een onmisbare factor. Hoe meer je te voet of met de fiets kan doen, hoe minder je moet uitgeven aan auto’s en brandstof of het openbaar vervoer. Ook een doordacht en flexibel ontwerp is essentieel voor je aan de renovatiewerken begint. Een levenslange woning is veel voordeliger dan regelmatig verhuizen om aan je veranderende situatie te voldoen.

2. Volledig luchtdicht isoleren

Klaar om de handen uit de mouwen te steken? Dan stip je het luchtdicht isoleren van de bouwschil het best aan als prioriteit nummer één. Een goede isolatie levert je namelijk een leven lang energie- en dus geldwinst op. Door afhankelijk van het seizoen de warme of frisse lucht niet naar buiten te laten ontsnappen, heb je veel minder brandstof en elektriciteit nodig om je binnenomgeving op een aangename temperatuur te houden. Ook performante ramen met driedubbele beglazing kunnen je daarbij helpen, al zijn die in verhouding relatief duur en leveren ze je niet zoveel energiewinst op als dak-, muur- of vloerisolatie. Lees hier voor welke beglazing je best kiest.

Tip: Zelfs akoestische isolatie kan je een gunstig langetermijneffect opleveren, al is dat dan vooral voor je mentaal welzijn.

3. De juiste verwarmingstechniek

Op vlak van verwarming zoek je het best naar de techniek die het efficiëntst is voor jouw specifieke woning. Een architect kan je daarbij helpen. Een ding is zeker: een oude stookolie- of gasketel vervang je best zo snel mogelijk, want die vreet energie. Voor je nieuwe techniek heb je heel wat opties, maar hou zeker een oog op de toekomst gericht: de kans bestaat dat stookolie en aardgas op de lange termijn in hun huidige vorm verdwijnen. Om energie te besparen en een snellere vervanging te vermijden, ga je dus beter voor een condensatieketel die al nieuwe soorten gas of stookolie aanvaardt. Een warmtepomp vergt initieel een grotere investering, maar die verdien je op termijn wel terug. Voorwaarde: je hebt je woning geïsoleerd en beschikt over een eigen zonne-installatie.

4. Een zonne-installatie (met energieopslag)

Met je eigen zonne-installatie hoef je amper elektriciteit van het net te halen: je energiefactuur duikt zo steil naar beneden. Plaats je ten laatste in 2020 je zonnepanelen? Dan kan je nog kiezen om te werken met het systeem van de terugdraaiende teller. Vanaf volgend jaar valt die keuze weg, maar je maakt dan wel aanspraak op een installatiepremie van maximaal 1.500 euro. Om financieel optimaal van je eigen elektriciteit te profiteren, kan je er het best zoveel mogelijk zelf van verbruiken op het moment dat je die opwekt. In de nabije toekomst kan het handig zijn om een thuisbatterij als tijdelijke opslagplaats in te schakelen, maar momenteel is dat nog niet rendabel.

5. Een smarthomesysteem

Het lijkt misschien eerder een luxetoepassing of alleen een leuk technisch snufje, maar een smarthomesysteem brengt je wel degelijk heel wat op. Het vormt namelijk een belangrijke schakel in de optimale inzet van je zelfopgewekte elektriciteit en de energiebron die je gebruikt om te verwarmen. Door je domotica zo in te stellen dat je alleen maar verwarmt, koelt en verlicht op de momenten dat het echt nodig is, kan het prijskaartje van je energiefactuur met tientallen procenten zakken. Zet er overdag bovendien zoveel mogelijk van je zelfopgewekte elektriciteit mee in voor dingen die je toch moet doen, zoals de (af)was, zodat je ’s avonds geen stroom meer van het net hoeft te halen.

Tip: Wil je je huis vooral waardevoller maken met het oog op een verkoop? Dit kan je eraan doen.

