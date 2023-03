Verbluffende woning gaat schuil achter grauwe gevel: kijk binnen in deze architecturale parel

We zullen misschien nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis met en onopvallende gevel, die een prachtige woning verbergt.

In steden tref je ellenlange rijen aan van gevels zonder enige persoonlijkheid, maar nu en dan word je verrast door wat erachter schuil blijkt te gaan. Dat is ook zo in Merida, een stad in het Mexicaanse Yucatan. Achter een compleet anonieme gevel ontwierp het bureau Ludwig Godefroy Architects een huis dat om verschillende redenen hoogst bijzonder is.

Volledig scherm © Rory Gardiner

Volledig scherm © Rory Gardiner

In de eerste plaats door de omvang. Hoewel je dit helemaal niet zou verwachten van een huis met slechts één verdieping en perceelbreedte van acht meter, bedraagt de bewoonbare oppervlakte maar liefst 640 m². Let wel: de woning is opgedeeld in verschillende fragmenten met ertussen telkens een stuk tuin die in dit tropische klimaat als woonruimte wordt meegeteld. Door de opsplitsing zorgden de architecten voor veel meer interactie tussen binnen en buiten in vergelijking met een traditionele inplanting, waarbij een rijhuis aan de straatkant is gebouwd en uitkijkt op de tuin achteraan het perceel. Met deze aanpak valt er niet alleen veel licht binnen in elke kamer – afhankelijk van hoe de luiken staan, maar ontstaat er ook een natuurlijke luchtcirculatie die het gebruik van een airco overbodig maakt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De woning is ook opgevat als een ode aan de Maya’s, voor wie Merida een belangrijke stad was. Ze is op een ambachtelijke manier gebouwd, hoofdzakelijk met materialen die in de onmiddellijke omgeving beschikbaar waren. Er is amper decoratie om zo de structuur van het gebouw te laten spreken. Die bestaat bijna volledig uit beton dat de kans krijgt om, onder invloed van de natuurelementen, in de loop der jaren van uitzicht te veranderen door verkleuring.

Volledig scherm © Rory Gardiner

De woning is opgenomen in het boek Concrete Jungle, een verzameling van bijna 50 merkwaardige woningen waarin beton de hoofdrol speelt. Het boek telt 304 pagina’s, kost 60 euro en wordt uitgegeven door Gestalten. Het is beschikbaar vanaf 28 maart. Bestellen kan al via deze link.

Volledig scherm © Gestalten

Lees ook: