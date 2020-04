Veranda laten plaatsen? Dit zijn de do's en don'ts Redactie

10 april 2020

11u30

Ben je van plan om een veranda te laten plaatsen? Maar weet je niet goed waar je best allemaal op let bij het maken van je keuze? Bouwsite Livios helpt je op weg met zes belangrijke aandachtspunten.

1. Functie

Hoe je veranda er zal uitzien, hangt vooral af van waarvoor hij zal dienen. Wil je je veranda gebruiken als extra leefruimte of eerder als aparte ruimte waar je tot rust kan komen? Of misschien wil je er je planten laten overleven in de winter en extra schaduw creëren in de zomer? Afhankelijk van het doel dat je voor ogen hebt, zal je bepaalde keuzes moeten maken. Wie bijvoorbeeld een leefveranda bouwt, hecht extra belang aan afwerking en comfort, maar wanneer je veranda dient als werkruimte wordt het praktische aspect belangrijker.

2. Vergunning

Als het oppervlak van je veranda kleiner is dan 40 m2 en hij maximaal 4,5 meter hoog is, moet je geen omgevingsvergunning aanvragen. Wel moet je twintig dagen voor de werken aanvangen een melding indienen bij je gemeente. Is je veranda groter dan 40 m2 of heeft hij een nokhoogte van meer dan 4,5 meter? Dan heb je wel een vergunning nodig.

Als er stabiliteitswerken aan te pas komen, moet je bovendien een beroep doen op een architect. Bijvoorbeeld wanneer je een muur wil uitbreken om een woonveranda te plaatsen. In dat geval moet je een uitgebreide dossieraanvraag indienen met medewerking van je architect. Sta ook zeker even stil bij de energieprestatieregelgeving en ga na of je veranda EPB-plichtig is.

3. Fundering

De fundering van je veranda is van kapitaal belang en moet stevig genoeg zijn. Maak goede afspraken met je verandabouwer en let erop dat de vloerplaat geïsoleerd is en voorzien wordt van een vochtscherm. Als je je veranda gewoon op een bestaande verharde buitenvloer bouwt, kan dat vochtproblemen met zich meebrengen.

4. Materiaal

Het materiaal dat je kiest voor je veranda zal grotendeels afhangen van de stijl van je woning maar ook van het ontwerp en de functie van je veranda. Leg alle factoren langs elkaar en maak de beste keuze voor je profielen, dak en glas.

Voor de profielen komt het meestal neer op een keuze tussen hout, aluminium en pvc. Zie je graag een strak en modern design? Dan zit je goed met aluminium. Deze profielen zijn slank en bovendien erg onderhoudsvriendelijk. Wie graag een klassiekere look wil, kiest beter voor houten profielen. Die geven je veranda meteen een karakteristieke toets en stralen veel warmte uit.

Voor het dak wordt meestal gekozen voor een lichtdoorlatend materiaal zoals glas of polycarbonaat. Wanneer je een dak uit glas kiest, gebruik je hiervoor best zonwerend glas om te voorkomen dat je veranda in de zomer een sauna wordt. Geef je eerder de voorkeur aan polycarbonaat? Hou er dan rekening mee dat je de platen regelmatig moet onderhouden en je best wel wat lawaai zal horen wanneer het regent.

Aangezien het grootste deel van je veranda uit glas bestaat, is het ook belangrijk dat je de juiste beglazing kiest. Let hierbij vooral op een lage zonnefactor en een goede isolatiewaarde.

5. Isolatie

Je veranda isoleren heeft niet alleen betrekking op het glas maar op het hele plaatje. Ook de profielen, muren en vloer moeten de correcte en juiste hoeveelheid isolatie krijgen. Wie bijvoorbeeld zijn verandavloer onvoldoende isoleert, zal opwarming in de zomer en warmteverlies in de winter moeilijker kunnen tegengaan. Bovendien vormen de muren vaak een koudebrug die op langere termijn vochtproblemen kan veroorzaken. Een goede aansluiting en vochtkering zijn dan ook belangrijk.

6. Ventilatie

Net als in andere ruimtes in huis moet je ook je veranda voldoende ventileren om een goede luchtkwaliteit te garanderen. Zeker in koudere periodes kan het vochtpercentage oplopen en condenseert de warme lucht in de woning snel tegen de beglazing, de profielen en de vloer. Met vochtproblemen en eventueel schimmelgroei als gevolg.

Wil je zeker zijn dat je aan alles hebt gedacht voor je je veranda bestelt? Neem er dan nog even deze checklist bij.

