(Ver)bouwplannen? Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor jou

Ben je van plan om een huis te kopen en het grondig te renoveren? Dan loont het binnenkort zeker de moeite om na te gaan of sloop en heropbouw de beste aanpak is. De nieuwe federale regering is namelijk van plan om het btw-tarief op vernieuwbouw in heel België te verlagen tot 6%. Momenteel betaal je daar nog het gebruikelijke btw-tarief van 21% voor, tenzij je woont in één van de 32 Belgische steden of gemeenten waar het verlaagde btw-tarief al geldt. Op een factuur van 100.000 euro betaal je bij een btw-tarief van 6% zo’n 15.000 euro minder aan btw, dan bij het hogere tarief van 21%.

Heb je de perfecte woonlening nog niet gevonden? Die zoektocht zou er de komende jaren wat makkelijker op moeten worden. De federale regering gaat er namelijk voor zorgen dat je (woon)leningen, banktarieven en verzekeringen makkelijker met elkaar kan vergelijken via nieuwe online tariefsimulatoren en vergelijkingsmodules. Bovendien komen er informatiecampagnes om je beter te beschermen tegen internetfraude en onderzoekt de regering hoe je minder diep in de buidel hoeft te tasten als je een bouwlening of herfinanciering wil. Bekijk hier wat je moet weten als je naar de bank gaat voor een woonlening.

Overweeg je een nieuwe woonvorm, zoals een kangoeroewoning, tiny house of cohousingproject? Dan kan je binnenkort op meer duidelijkheid rekenen. Er komt onderzoek naar hoe de sociale en fiscale regelgeving beter bij die alternatieven kunnen aansluiten. En ook als je niet gaat bouwen of verbouwen, kan je op woonvlak een graantje meepikken. De regering wil er namelijk voor zorgen dat het federale gedeelte van je elektriciteitsfactuur daalt. Zo kan je de stroomkosten voor je gezin makkelijker binnen de perken houden. Bekijk hier een aantal dingen die je écht moet weten over je energiefactuur.

Bouworganisaties positief

Zowel de Bouwunie als de Confederatie Bouw reageren enthousiast op de algemene verlaging van het btw-tarief op sloop en heropbouw. “Met de uitbreiding van het verlaagde btw-tarief op vernieuwbouw slaat de regering twee vliegen in een klap: de economie krijgt zo een boost en we komen dichter bij het behalen de klimaatdoelstellingen”, zegt Jean-Pierre Waeytens, gedelegeerd bestuurder van Bouwunie. “We hopen dat die uitbreiding nu snel in wetteksten wordt omgezet.” De Confederatie Bouw hoopt bovendien dat het btw-tarief van 6% niet alleen zal gelden voor wie zelf sloopt en heropbouwt, maar ook voor wie een hernieuwbouw koopt.

