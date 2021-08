(Ver)bouwen via de tuin van je buren? Hou je aan deze nieuwe regels

LiviosWoensdag 1 september treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Interessant voor (ver)bouwers: als het op jouw grond niet kan, mag je vanaf dan ook een stelling of kraan in de tuin van je buren plaatsen om de (ver)bouwwerken uit te voeren. Bouwsite Livios geeft een overzicht van de regels.

Het ladderrecht is al langer van kracht en is bij de meesten ook welbekend. Dankzij die regel mag je de tuin van de buren even gebruiken om onder meer je haag te snoeien, je dakgoot schoon te maken en andere klusjes aan je huis of tuin op te knappen. Vanaf volgende woensdag is die wet uitgebreid naar de oprichting van gebouwen. “Concreet betekent dat dat je op de grond van je buren een stelling of kraan mag plaatsen om (ver)bouwwerken uit te voeren op jouw perceel”, zegt professor Goederenrecht Vincent Sagaert (KU Leuven).

Onder voorwaarden

Natuurlijk hangen er aan die wet wel voorwaarden vast. Een stelling of kraan mag je namelijk alleen maar op het grondgebied van je buren plaatsen als je daar zelf geen ruimte voor hebt. Bovendien ben je verplicht om je buren daar op voorhand van op de hoogte te brengen en moet alles gebeuren op een manier die de minst mogelijke schade veroorzaakt aan hun perceel. Bovendien kan je buur toch nog weigeren om zijn tuin voor je vrij te geven, op voorwaarde dat hij daar een goede reden voor heeft. Kom je niet tot een overeenkomst met je buren, dan neemt de vrederechter de kwestie op. Om te vermijden dat je tot een conflict komt met je buren, kan bemiddeling raadzaam zijn.

Niet om rond te neuzen

Ook als je bijvoorbeeld met een verloren gelopen voetbal of viervoeter te maken hebt, mag je de tuin van de buren betreden om die op te halen. “Belangrijk is wel dat het per ongeluk gebeurde”, zegt professor Sagaert. “Bovendien moet je wel nog altijd eerst aanbellen. Als je buren niet thuis zijn, kan je snel je voorwerp of huisdier gaan oppikken. Zijn ze er wel en geven ze je geen toestemming om hun tuin te betreden? Dan zijn ze in ieder geval verplicht om je terug te geven wat van jou is.”

Het is dus niet de bedoeling om rond te neuzen of inspiratie te gaan opdoen voor het nieuwe ontwerp van je tuin. “Eigenlijk scheppen we gewoon een wettelijk kader voor de regels van het gezond verstand”, vervolgt prof. Sagaert. De wet dateerde nog uit de tijd van Napoleon en was ook niet erg specifiek. Die kon dus wel een update gebruiken. De nieuwe regels lossen onder meer conflicten op tussen het eigendomsrecht (de tuin van de buren) en het eigenaarsrecht (je hond of voetbal). Het hoeft trouwens niet om je buren te gaan. Ook als je hond het tijdens een langere wandeling op een lopen zet, mag je die gaan zoeken.

Ook dit nog

Het nieuwe goederenrecht omvat ruim 200 artikels die anderhalf jaar geleden zijn goedgekeurd. Welke van die 200 zijn er nog belangrijk? In principe mag iedereen een perceel betreden dat niet bebouwd of omheind is en waar geen gewassen op groeien. Dat heeft dus vooral betrekking op verloren gelopen wandelaars. Al blijven hinder, vervuiling en beschadiging natuurlijk verboden. Wil je toch niet dat mensen een stuk van jouw ongebruikt terrein betreden? Dan hoef je alleen maar met een bordje aan te geven dat het verboden is om dat te doen. Verder veranderen ook de regels rond het volume-eigendom. Voortaan zijn er dus aparte eigendomsrechten voor verschillende volumes die op elkaar zijn gebouwd, zoals appartementen op een winkelcentrum op een parkeergarage.

