(Ver)bouwen in 2021: dit verandert er voor jou

LiviosGa je volgend jaar bouwen of renoveren? Dan moet je rekening houden met andere EPB-eisen dan in 2020. Bouwsite Livios licht de belangrijkste veranderingen voor je toe. En wist je trouwens dat er al meer dan een miljoen energieprestatiecertificaten zijn uitgereikt?

Het belangrijkste dat je in je achterhoofd moet houden als je de komende jaren een (ver)bouwproject gaat uitvoeren, is dat het E-peil waar je woning aan moet beantwoorden strenger wordt. Ga je voor een ingrijpende energetische renovatie (IER) en dien je pas in 2022 je bouwaanvraag in? Dan mag het E-peil van je huis of appartement aan het einde van de werken nog maximaal E60 bedragen, ten opzichte van E70 nu. Ga je voor een nieuwbouwwoning? Dan mag het E-peil vanaf volgend jaar al niet meer boven de E30 uitkomen.

Geen apart EPB meer voor zorgwoningen

Wil je je bestaande huis uitbreiden met een zorgwoning? Dan hoef je daar niet langer een aparte EPB-aangifte voor in te dienen, zoals bij bouwaanvragen tot 5 december 2020 wel nog het geval was. Door een verandering aan het Energiedecreet geldt een zorgwoning namelijk niet meer als een aparte wooneenheid. Daardoor gelden voor je zorgwoning ook de eisen voor een IER in plaats van die voor nieuwbouw. Hou er wel rekening mee dat dat alleen geldt voor een officiële zorgwoning die je aangeeft bij de gemeente en die dus aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Voor onofficiële zorgwoningen moet je wel nog een afzonderlijke EPB-aangifte indienen. Benieuwd wat de wetgeving zegt over kangoeroewonen of een tiny house? Lees het hier.

Al meer dan een miljoen EPC’s ingediend

Wist je dat er sinds de invoering van het energieprestatiecertificaat (EPC) al meer dan een miljoen woningeigenaars een EPC hebben ingediend? In ruim de helft van de gevallen gaat het om woningen, voor appartementen zijn er al bijna 400.000 EPC’s goedgekeurd. Sinds 2019 steekt dit EPC in een nieuw jasje.

Strengere ventilatie-eisen uitgesteld

Heb je gekozen om zelf te bouwen? Dan moet je woning verplicht over een ventilatiesysteem beschikken. Zoals eerder aangekondigd gaat het S-peil binnenkort van S31 naar S28. Het goede nieuws voor jou is dat die verstrenging pas in 2022 van kracht gaat en dus niet vanaf volgend jaar, zoals eerst de bedoeling was. Bovendien is vanaf 2021 de zogenaamde 2%-regel van toepassing voor de hygiënische ventilatie-eisen van je huis. Concreet kan je die regel gebruiken om een kleine afwijking of minimale tekorten in de werking van je ventilatiesysteem te compenseren. Ook mag je vanaf 2021 voor het eerst verschillende ventilatiesystemen met elkaar combineren.

Wil je een volledig overzicht van alle EPB- wijzigingen? Bekijk hier de site van het Vlaams Energieagentschap.

Bron: Livios