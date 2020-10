(Ver)bouwen in 2021: aan deze nieuwe regels moet je je houden

6% btw voor sloop en heropbouw

Soms is een woning afbreken en heropbouwen beter dan renoveren. In het nieuwe federale regeerakkoord staat dat het btw-tarief van 6% vanaf 2021 uitgebreid wordt naar heel België. Momenteel geldt het verlaagde btw-tarief slechts voor 32 centrumsteden, maar vanaf volgend jaar kan heel het land genieten van dit tarief. Je betaalt dan 6% in plaats van 21% btw als je je woning sloopt en heropbouwt.

Renovatie verplicht bij woning die je koopt of erft

Erf of koop je een woning die niet aan de energienormen voldoet? Dan ben je vanaf 2021 verplicht om binnen de vijf jaar renovatiewerken uit te voeren. Je moet minstens drie energiebesparende ingrepen uitvoeren verspreid over vijf jaar: dak-, muur-, vloerisolatie, superisolerend glas, condensatieketel of een hernieuwbare energieboiler plaatsen zoals een warmtepomp- of zonneboiler.

Geen stookolieketels meer bij nieuwbouw en renovatie

Vanaf 2021 is het verboden om een stookolieketel in een nieuwe woning te plaatsen. Ook bij ingrijpende energetische renovaties (waarbij minstens 75% van de bestaande woning geïsoleerd wordt en het verwarmingssysteem vervangen wordt) mag je geen stookolieketel meer plaatsen.

Geen aardgasaansluiting meer in verkavelingen

Nieuwe woningen in een verkaveling mogen vanaf 2021 ook niet meer aansluiten op het aardgasnet, waardoor een condensatieketel op gas daar geen optie meer is. Je hebt nog de keuze tussen een warmtepomp of een aansluiting op een warmtenet indien dit in de buurt voorzien is. Vaak gaat het om projecten die worden uitgevoerd door bouwpromotoren.

BEN-norm verplicht

Vanaf 2021 is de BEN-norm verplicht voor nieuwbouwwoningen. Dit betekent dat je woning moet voldoen aan de EPB-eisen. Zo moet je een maximaal E-peil van 30 en S-peil van 31 halen en een minimaal aandeel energie voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water uit groene energiebronnen halen. Heb je geen of onvoldoende hernieuwbare energie voorzien? Dan moet je voldoen aan een 10% strenger E-peil. Lees hier meet over de BEN-eisen bij nieuwbouwwoningen.

Wie in 2020 een bouwaanvraag indiende, moest een maximaal E-peil van 35 halen. Doe je dat in 2021? Dan mag het maximaal E-peil van je nieuwbouwwoning nog maar E30 bedragen. Het E-peil zakt dus van E35 naar E30. Als je E-peil hoger is dan het maximale E-peil dat hoort bij het jaar waarin je je bouwaanvraag indiende, krijg je een boete.

Ook voor een ingrijpende energetische renovatie zakt het E-peil van 70 naar 60. Het gemiddelde E-peil na een renovatie lag al onder de E60. Hierdoor is de verstrenging makkelijk in te voeren en ook haalbaar voor verbouwers.

Strenger S-peil uitgesteld

Normaal werd het S-peil vanaf 1 januari 2021 verstrengd van 31 naar 28. Maar de Vlaamse regering heeft besloten om de invoering van het strenger S-peil een jaar uit te stellen. De verstrenging zou extra kosten met zich meebrengen: reken op zo’n 5% à 10% voor de extra zonwering, extra isolerende beglazing en duurdere isolatiematerialen die je nodig hebt om S28 te halen. Voorlopig blijft het S-peil nog 31 en wordt het pas ten vroegste in januari 2022 verstrengd. Goed nieuws dus voor wie in 2021 zijn bouwaanvraag indient.

