Ventilatie onderhouden: een must voor je gezondheid

Hoofdpijn, allergische reacties, huidirritaties … dit zijn maar enkele van de gevolgen van een ventilatiesysteem dat niet goed wordt onderhouden. Maar hoe vaak is dit nodig? Bouwsite Livios vroeg raad aan Hendrik Dejonghe van Duco.

Naast een goed ventilatievoorontwerp en een degelijke installatie is het onderhoud de derde belangrijke pijler van een gezond ventilatiesysteem. “Alleen met een regelmatig onderhoud blijft de goede werking van je ventilatiesysteem gegarandeerd”, vertelt Hendrik Dejonghe van Duco.

“Niet alleen blaas je bij een ventilatiesysteem D anders vervuilde lucht in je woning binnen, ook het toerental van je ventilator zal verhogen. Dat zorgt voor een hoger energieverbruik en meer geluidsoverlast. Een ventilatiesysteem met rechtstreekse toevoer via ventilatieroosters, type C, vraagt minder onderhoud en is hierin een stuk gebruiksvriendelijker.”

Slechter binnenklimaat

“Bovendien neemt ook de capaciteit van je ventilatie af als je niet tijdig een onderhoudsbeurt inlast”, legt Hendrik uit. “De lucht kan dan minder goed doorstromen waardoor je een aanzienlijk slechter binnenklimaat krijgt en je ventilatiesysteem inefficiënt zal gaan werken.”

Gezondheidsklachten voorkomen

Als de lucht in huis in kwaliteit afneemt, merk je dit ook aan allerlei gezondheidskwaaltjes. “Vervuiling in luchtkanalen en ventilatieroosters vormt inderdaad een hygiëneprobleem voor jou als bewoner”, bevestigt Hendrik. “Een slechte luchtkwaliteit kan leiden tot meerdere gezondheidsklachten, zoals hoofdpijn, sufheid, irritaties van ogen, huid en slijmvliezen. Ook schimmels, huisstofmijten, aandoeningen aan de luchtwegen en zelfs allergische reacties zijn een mogelijk gevolg.”

Tip: Er bestaan verschillende soorten ventilatiesystemen, met elk hun eigen onderhoudsvereisten.

