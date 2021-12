Ventilatie is belangrijker dan ooit: heb je recht op een premie bij de installatie van een ventilatiesysteem in je woning?

LiviosEen goed geventileerde woning is belangrijker dan ooit. Ventilatie komt de luchtkwaliteit en dus je gezondheid ten goede, maar ook in de strijd tegen corona is het een absoluut pluspunt. Kan je een ventilatiesysteem integreren in een bestaande woning? En op welke premies heb je recht? Bouwsite Livios zocht het uit.

Wat is het verschil tussen ventileren en verluchten? Ventileren is het voortdurend verversen van de binnenlucht. Ventilatie zorgt ervoor dat vervuilde binnenlucht naar buiten gaat en verse buitenlucht naar binnen komt. Verluchten is een intensieve vorm van ventilatie waarbij je een korte periode de ramen of een buitendeur openzet. Verluchten gebeurt tijdelijk en is daardoor eerder een aanvulling op ventileren. De Wereldgezondheidsorganisatie benoemt ventilatie als belangrijke factor om te voorkomen dat het coronavirus zich binnen verspreidt. In nieuwbouwwoningen en ingrijpende energetische renovaties is het verplicht om een ventilatiesysteem te voorzien. En als je bijvoorbeeld een uitbreiding toevoegt aan je woning, zal je voor die nieuwe ruimte(s) moeten voldoen aan de ventilatie-eisen. In vergelijking met oudere huizen is er in goed geïsoleerde gebouwen namelijk een pak minder sprake van natuurlijke verluchting.

Dat zit zo: in oudere woningen komt er verse lucht binnen via kieren of spleten, die zorgen voor frisse lucht. Hoe beter de isolatie en luchtdichtheid van de woning, hoe minder dat het geval is. Een ventilatiesysteem is daarom cruciaal om de binnenlucht gezond te houden. Zonder ventilatie hangt al snel een vuile, vochtige lucht in huis die voor veel ongemakken en problemen zorgt.

Soorten ventilatiesystemen

Wie opteert voor ventilatie, heeft keuze uit systemen A,B,C en D. Welk systeem je kiest, is afhankelijk van diverse factoren. Algemeen kan je stellen dat hoe meer je investeert in isolatie en luchtdichtheid, hoe meer het de moeite loont om te investeren in een duurder ventilatiesysteem. Bij nieuwbouw en renovatie komen vooral de systemen C(+) en D in aanmerking. Zij laten immers toe op een gecontroleerde manier te ventileren.

Systeem C (kostprijs rond de 3.250 euro) zorgt voor een natuurlijke toevoer van verse lucht via toevoerroosters boven ramen of in muren. Via roosters in binnenwanden of -deuren, of langs spleten onder de binnendeuren baant de lucht zich een weg door de woning. De afvoer van de vervuilde lucht, in de natte ruimtes zoals badkamer, keuken, toilet…, gebeurt mechanisch via afvoermonden in het plafond of tegen de muur.

Verkies je een volledige mechanische ventilatie? Dan is ventilatiesysteem D geschikt. Het grote voordeel aan dit systeem is dat een groot deel van de warmte van de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt en hergebruikt om de (koude) toevoerlucht voor te verwarmen. Zo zal je de verse, binnenkomende lucht minder moeten verwarmen, waardoor je kan besparen op verwarmingskosten. Wel verbruikt het meer energie dan een systeem C door de twee ventilatoren.

Een systeem D werkt ook met luchtfilters, waardoor er geen stuifmeel, pollen of stof de woning binnenkomen. Je betaalt wel een stuk meer. Reken al snel op een prijs tussen 5.500 en 7.000 euro. Bovendien zal je onder andere de filters regelmatig moeten onderhouden en schoonmaken.

Keuze

Beide systemen kunnen zowel voor nieuwbouw als renovatie. Systeem D neemt door het dubbel buizennetwerk (voor de aanvoer én afvoer van de lucht) en de grotere ventilatie-unit wel meer ruimte in, waardoor het eenvoudiger in te plannen is bij nieuwbouw. Systeem C is minder ingrijpend en dus geschikter bij renovatie. Lees hier hoe je een ventilatiesysteem in een bestaand huis kan integreren.

Premie

Voor de installatie van een ventilatiesysteem bestaat geen afzonderlijke premie. De investering telt wel mee voor de Totaalrenovatiebonus. Wie investeert in drie of meer energiebesparende maatregelen, komt in aanmerking. Hoe meer investeringen je combineert, hoe hoger je bonus. Die kan oplopen tot 4.750 euro. Lees hier meer over de Totaalrenovatiebonus.

De aanmelding is enkel geldig voor nieuw aangekochte en geplaatste ventilatiesystemen met warmterecuperatie en/of vraaggestuurde ventilatie en moet gebruikt worden voor de volledige woning. Het aanmeldingsformulier moet je maximaal 24 maanden na de eindfactuurdatum aan netbeheerder Fluvius bezorgen.

Bouw-of renovatieplannen? Bekijk op voorhand welke premies en subsidies je kan aanvragen via de premielinker van Livios.

Lees ook op Livios.be

