Veilig verbouwen: cruciale tips van bouwopzichter Johny uit 'Huis Gemaakt'

Een ongeluk is snel gebeurd. En een kleine misstap kan in een verbouwproject al gauw grote gevolgen hebben: een stelling die niet goed is vastgemaakt, een doorboorde gasleiding, een doorgezaagde draagbalk,… Dat is niet alleen nefast voor de woning, maar ook voor je eigen veiligheid.

Onveilige situaties uitsluiten? Zo begin je goed voorbereid aan je verbouwingswerken

Voldoende verzekerd

Voor je ook maar de eerste hamerslag uitdeelt, zorg ervoor dat je goed verzekerd bent. Dat geldt voor jezelf, voor de woning, maar ook voor iedereen die op jouw werf aan de slag gaat. Bespreek met je verzekeringsagent welke verzekeringen nodig zijn voor jouw project en wat ze allemaal dekken. Je kan, net als offertes, verschillende polissen vergelijken. Er zijn grote prijsverschillen, maar de dekking is dan veelal niet dezelfde.

Opgelet met de stabiliteit

Een opening maken in het dak of in de gevel voor een extra raam, een muur slopen om een grote open ruimte te creëren, een gat maken in de vloer om de trap te hersteken,… Begin nooit aan zulke klussen zonder dat je weet wat kan en wat niet.

Breng je namelijk wijzigingen aan de structuur van de woning aan, dan kunnen die de stabiliteit in het gedrang brengen. Is dat het geval, dan ben je verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen voor de werken en een architect onder de arm te nemen. Hier komt dan ook een stabiliteitsingenieur aan te pas. Wat die precies doet? Lees er hier meer over.

In sommige gevallen volstaat een melding, voor kleinere werken ben je volledig vrijgesteld van melding of vergunning. Ga te rade bij de dienst Stedenbouw van de gemeente waar de woning gelegen is om zeker te zijn wat voor jouw werf van toepassing is.

Goed beschermd

In de bouw kennen we het als ‘PBM’: persoonlijke beschermingsmiddelen. Dat betekent minimaal veiligheidshelm en -schoenen, maar ook een veiligheidsbril en -handschoenen hou je maar beter bij de hand. Betreed een werf nooit zonder! Uiteraard voor je eigen veiligheid, maar het zou ook kunnen dat je verzekering niet tussenkomt wanneer er een ongeval gebeurde en jij of de aannemers niet de nodige beschermkledij droegen.

Weet dat je je aannemer hierop mag aanspreken wanneer hij bijvoorbeeld geen helm of veiligheidsbril draagt. Zoals ik vorige week al meegaf, is een veiligheidscoördinator verplicht wanneer er meer dan twee aannemers actief zijn op de werf. Dat hoeft trouwens niet gelijktijdig te zijn.

Extra tip

Voor je van start gaat, kijk dan eerst even goed om je heen, zodat je eventuele risico’s op ongevallen kan inschatten en vermijden. In het jargon spreken we van ‘LMRA’: Last Minute Risico Analyse.

