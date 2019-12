CO Gesponsorde inhoud Veilig de winter door: zo vermijd je CO-gevaar Aangeboden door Agentschap Wonen

12 december 2019

08u00 0 WOON. In de winter is het risico op CO-vergiftiging het grootst: de (bij)verwarming wordt veel vaker gebruikt en we houden deuren en ramen dicht om de warmte binnen te houden. Omdat we graag willen dat je de lente haalt, deze 5 tips om CO-vergiftiging te voorkomen.

Je ruikt het niet, je ziet het niet, maar je kan er wel van sterven: dat is in een notendop het gevaar van CO of koolstofmonoxide. Het gas komt vrij bij de onvolledige verbranding van fossiele brandstoffen (gas, stookolie, benzine, hout, steenkool, pellets…). Met dit vijfstappenplan maak je komaf met de kans op CO-vergiftiging in jouw woning.

1. Zorg voor voldoende verluchting

Het is sowieso gezond om regelmatig alle leefruimtes in huis goed te verluchten. Als je niet over een ventilatiesysteem beschikt, zet dan de ramen elke dag eens open. Plaatsen waar een niet-elektrische waterverwarmer hangt, hebben extra verluchting nodig. Zorg voor een ventilatierooster in (bad)kamers en keukens waar een geiser hangt. Verplaatsbare verwarmingstoestellen op gas of petroleum gebruik je beter niet of hoogstens om even de ergste kou te verjagen. Gebruik ze niet meer dan maximaal 10 minuten per half uur. Gebruik ze nooit in kleine ruimtes en zet altijd een raam op een kier of op kiepstand. Gebruik deze toestellen nooit in een slaapkamer.

2. Laat je toestellen correct onderhouden

Regelmatig onderhoud voor centrale verwarmingstoestellen op gas en stookolie is wettelijk verplicht: tweejaarlijks voor installaties op gas en jaarlijks voor toestellen op mazout. Ook kleinere toestellen (badkamer- en keukengeisers bijvoorbeeld) laat je best regelmatig controleren door een vakman.

3. Vergeet de schoorsteen niet

Bij de verplichte jaarlijkse of tweejaarlijkse controle van centrale verwarmingen hoort ook het schoonmaken van de schouw. Voor andere toestellen en andere schouwen is dat niet wettelijk verplicht. Maar toch is het belangrijk om iedere schoorsteen die je gebruikt voor het verbranden van fossiele brandstof minstens een keer per jaar te laten controleren én schoonmaken door een vakman.

Ook een correct gebruik van de rookgasafvoer is essentieel: sluit geen apparaten met een andere brandstof op hetzelfde schoorsteenkanaal aan. Ook dampkappen en droogtrommels mogen niet op een schoorsteen worden aangesloten die voor rookafvoer is bestemd.

4. Gevaarlijke situaties herkennen en vermijden

Sommige mensen lopen risico op CO-vergiftiging omdat ze bepaalde dingen doen uit gewoonte of onwetendheid.

● Laat de motor van de auto niet draaien in een gesloten garage

Wat wel doen: zet de poort open of, veel beter voor het milieu, zet de motor gewoon uit.

● Slaap niet in een ruimte met een functionerende gasboiler of een verplaatsbare verwarming op gas, petroleum of kerosine

Wat wel doen: gebruik indien nodig kort een elektrische bijverwarming om de grote koude te verjagen

● Doe geen winterbarbecue in de veranda of de garage

Wat wel doen: gebruik een elektrische barbecue of doe het buiten!

5. Doe de CO-test

Heb je twee minuutjes de tijd? Beantwoord dan 10 vragen met ja of nee en je weet meteen of je in jouw huis een verhoogde kans op CO hebt. Je verneemt ook meteen welke maatregelen je moet treffen.

Meer weten? Surf naar www.wonenvlaanderen.be/CO