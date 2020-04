Vastgoedverkoop klapt ineen máár prijzen flats stijgen fors Bjorn Cocquyt

02 april 2020

09u55 4 Woon. Tijdens de eerste drie maanden van 2020 daalde het aantal vastgoedtransacties in Vlaanderen met maar liefst 10 %. Zo blijkt uit de Notarisbarometer. Oorzaken zijn het schrappen van de woonbonus en vooral de lockdown door de coronacrisis. Opvallend: appartementen werden fors duurder: 5,5 % in vergelijking met het gemiddelde van 2019 en de grootste stijging in 10 jaar. Vlaamse huizen namen 1,4 % in waarde toe.

“In de laatste maanden van 2019 was er in Vlaanderen een hevige, maar tijdelijke vastgoedpiek door de aangekondigde afschaffing van de woonbonus. De daling met 3,3 % in het aantal transacties tot 16 maart leek eerder een logische correctie van de markt. Maar wat er de laatste weken onder invloed van de coronacrisis gebeurde, was uiteraard van een heel ander kaliber”, vertelt Bart Van Opstal van Notaris.be.

In de week van 16 maart waren er 27,1 % minder verkopen, in de week van 23 maart bedroeg de daling zelfs 39,3 %. Over de drie maanden samen werden in België 7,9 % minder verkopen afgesloten en in Vlaanderen zelfs 10 %.

Het is logisch dat mensen nu nauwelijks bezig zijn met het kopen van een woning. Door de maatregelen is dat ook niet eenvoudig, want plaatsbezoeken met makelaars zijn bijvoorbeeld verboden.

Ondanks de dalende verkoop, daalde het vastgoed niet in prijs. Integendeel: in vergelijking met het jaargemiddelde van 2019 werd een appartement in Vlaanderen 5,5 % duurder en klokte af op 245.355 euro. Dat is de grootste stijging in 10 jaar. In de periode 2015-2020 nam de gemiddelde prijs met 18,8 % toe. Rekening houdend met een inflatie van 8 % gaat het om een reële prijsstijging van 10,8 %. Op nationaal niveau werden flats 5,6 % duurder.

Bij de Vlaamse huizen liep het niet zo’n vaart. Die werden 1,4 % duurder met een gemiddelde van 291.358 euro. Op nationaal niveau was er wel een lichte daling met 0,4 % tot 261.068 euro.

De toekomst

“Voorspellingen op lange termijn zijn moeilijk. Bij de financiële crisis merkten we dat het aantal transacties gedurende één trimester fors daalde. Daarna herstelde de markt in België zich, in tegenstelling tot in andere landen, heel snel”, weet Van Opstal. “De mogelijkheid bestaat dat de vastgoedmarkt zich ook nu even veerkrachtig toont als na de financiële crisis. Het is evenwel ook niet uit te sluiten dat de gevolgen van de coronacrisis groter zullen zijn, qua vastgoedactiviteit, maar mogelijk ook qua prijzen.”