Vastgoedsector wil meer stimuli voor nieuwbouw als reactie op afschaffing woonbonus FVI

14 augustus 2019

17u17

Bron: Belga 2 WOON. De Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) heeft de Vlaamse onderhandelaars opgeroepen om nieuwbouw meer te stimuleren. De geplande afschaffing van de woonbonus zal nieuwbouw immers alweer benadelen tegenover bestaande woningen en renovaties, zo stelt de BVS in een reactie op de startnota voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering.

"De verlaging van de registratierechten waarmee men de woonbonus wil compenseren rekent bij nieuwbouw enkel op de grond. Het voordeel is dus veel kleiner dan bij bestaande woningen. Dit komt nog eens bovenop de ongelijke behandeling in btw. Vandaag betaal je 21 procent btw op nieuwbouw, tegenover 6 procent bij een renovatie", legt gedelegeerd bestuurder Olivier Carrette uit.

Over de evolutie van de betonstop naar de bouwshift is de BVS positief. "We moeten met z'n allen compacter en hoger gaan wonen, liefst nog in de nabijheid van stads- of dorpskernen, én dichter bij het openbaar vervoer of ons werk. Alleen zo creëren we een oplossing voor onze huidige ruimtelijke ordening met tal van files en een versnipperd landschap", aldus Carrette.

De BVS vertegenwoordigt ruim 150 projectontwikkelaars in België.