Vastgoedoscars voor duurzame woonwijk, hoofdkantoor Cera en Chocoladefabriek Bjorn Cocquyt

19 september 2019

19u31 1 Woon. De beste Belgische vastgoedprojecten van 2019 zijn vanavond bekroond tijdens de tweede editie van de Real Estate Society (RES) Awards, ofwel de Oscars van de vastgoedsector. De grote winnaars zijn Tivoli GreenCity, een nieuwe duurzame woonwijk middenin Brussel, het nieuwe hoofdkantoor van Cera in het centrum van Leuven en de herbestemde Chocoladefabriek in Tongeren.

De awards prijzen buitengewone Belgische bouwprojecten in drie sectoren: residentieel vastgoed, (semi-)publiek vastgoed en investeringsvastgoed. Uit de meer dan dertig genomineerden koos een vakjury drie winnaars.

Wonen in de Chocoladefabriek

In de categorie ‘Beste Residentiële Ontwikkeling’ werd de Chocoladefabriek in Tongeren bekroond. Het is een monumentaal pand met industrieel karakter dat herbestemd wordt tot een woongebouw midden in het groen. De realisatie is van ontwikkelaar P&P Projects, met a2o-architecten en BuroLandschap.

“De verdienste is dat dit project aangedurfd is in een omgeving buiten de grote stad. Het toont aan dat daar nog kansen zijn voor vervallen industrieel patrimonium”, aldus de jury.

Nieuw Leuvens erfgoed

Het hoofdkantoor van Cera in Leuven kreeg lof voor de tact waarmee de historische monumenten een injectie aan moderniteit kregen. Hiervoor tekenden Robbrecht & Daem, AR-TE en Studio Roma. “Dit is de perfecte symbiose tussen oud en nieuw, alsof het er altijd was. De Leuvenaars hebben het gebouw al aanvaard als een nieuw stukje erfgoed en dat is in een architecturaal rijke binnenstad een sterke prestatie.”

Nieuwe standaard voor duurzame wijk

De prijs voor ‘Beste (semi-)Publieke Project’ ging naar Tivoli GreenCity, een nieuwe duurzame wijk in Laken met 271 appartementen, 126 sociale woningen, 2 crèches, winkels en diensten. Citydev.brussels maakte de bouw mogelijk met projectontwikkelaar PARBAM en de tijdelijke vereniging Adriana.

“Een nieuwbouwwijk middenin Brussel, die bovendien bijzonder duurzaam is, is al een prestatie. Ze is dens, maar ook betaalbaar. Tivoli Green City biedt daarnaast ook plaats voor nieuwe vormen van eigendom en samenleven. Zo komt er een community land trust deelproject in de wijk. Als je al deze puzzelstukjes in elkaar past, dan verlegt het project de grenzen van wat een stedelijke duurzame wijk kan zijn. Sterker nog: het zet een nieuwe standaard. ”