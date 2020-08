Vastgoed kopen in het buitenland: 5 blunders die je beter vermijdt Redactie

19 augustus 2020

11u00

Bron: Livios 0 Livios Zeker in deze tijden spreekt een huisje in het buitenland bij velen nog meer tot de verbeelding.Maar daar komt meer bij kijken dan je misschien denkt. Niet alleen koop je (meestal) op onbekend terrein, je krijgt ook te maken met een andere taal, andere gewoontes en vooral: afwijkende rechten en plichten. Zeker in deze tijden spreekt een huisje in het buitenland bij velen nog meer tot de verbeelding.Maar daar komt meer bij kijken dan je misschien denkt. Niet alleen koop je (meestal) op onbekend terrein, je krijgt ook te maken met een andere taal, andere gewoontes en vooral: afwijkende rechten en plichten. Bouwsite Livios legt uit hoe je buitenlandse droom niet verandert in een financiële nachtmerrie.

1. Blind vertrouwen op een buitenlandse notaris…

Koop je een woning in België, dan pluist je notaris uit of er nog een hypotheek op de woning rust, of de eigenaar wel degelijk de échte eigenaar is, of het bodemattest in orde is… Met andere woorden: hij staat in voor de zorgeloze overdracht van de woning van verkoper op koper.

Een buitenlandse notaris is meestal beperkter in verantwoordelijkheden. Hierdoor loop je als koper heel wat extra risico’s als je niet met de juiste personen in zee gaat. Zo kan de woning bijvoorbeeld verkocht zijn aan een andere potentiële koper of verschijnt er plots nog een mede-erfgenaam op het toneel. Het gevolg: heel wat problemen, die vaak leiden tot een rechtszaak, die op haar beurt jaren kan aanslepen. Een mogelijke oplossing is de hulp inroepen van een lokale, gespecialiseerde advocaat of consultant.

2. … of op een lokale makelaar

De meeste transacties in het buitenland worden afgesloten door een lokale makelaar. Niet onlogisch, aangezien hij dagelijks in aanraking komt met het reilen en zeilen in zijn regio. Maar wees ook niet te goedgelovig. Een plaatselijke makelaar heeft er alle baat bij dat de verkoop doorgaat. Hij kan je dan wel verzekeren dat alles in kannen en kruiken is, maar tegelijkertijd een oogje dichtknijpen voor potentieel gevaarlijke clausules. Besteed dus extra aandacht aan de kleine letters in de overeenkomst.

3. Je niet voldoende verdiepen in de overeenkomst

In het buitenland werk je niet per se met dezelfde soort overeenkomst als in België. Zo betaal je bijvoorbeeld in Spanje vaak een voorschot, dat redelijk kan aandikken. In zo’n gevallen is het aangeraden om de modaliteiten van het contract extra nauwlettend door te nemen. Zo is het best mogelijk dat de kleine lettertjes bepalen dat je het voorschot sowieso kwijt bent, ook al is de verkoop afgesprongen buiten jouw wil om.

Zoek bekend volk

Een woning kopen, is een enorm grote uitdaging. Een woning kopen in een land waar je de taal niet machtig bent, vergt nog een pak meer van je aandacht en concentratie. Je legt je vertrouwen en geld in de handen van een onbekende local, die het mogelijk niet altijd even goed met je voorheeft. Maar misschien vind je wel hulp bij land- of taalgenoten in de buurt die al helemaal gesetteld zijn in je droomregio? Zij kunnen je alles vertellen over hun ervaringen en in welke valkuilen je zeker niet mag trappen. Misschien vind je zelfs Belgen, Nederlanders, Fransen of Duitsers die zelf gespecialiseerd zijn in het verkopen van vastgoed of in administratief recht?

4. Je vergunningen niet dubbelchecken

Heb je je oog laten vallen op een ruime vakantiewoning met mooi zwembad? Laat een objectieve expert, zoals een advocaat in administratief recht, dan natrekken of alle stedenbouwkundige vergunningen in orde zijn. Het zou zonde zijn dat er na verloop van tijd een bulldozer voor je deur staat, klaar om je zwembad toe te gooien, omdat de oude eigenaar toch geen vergunning had aangevraagd.

Topbestemmingen

Wat zijn populaire landen om te investeren in vastgoed? Als er één land bovenuit steekt bij de Belgen, is het Spanje wel, met name de zuidelijke regio’s. Ook volop in trek zijn (Zuid-)Frankrijk en Italië. Opkomende landen zijn Nederland, Portugal, maar ook landen rond de Middellandse Zee, zoals Kroatië en Slovenië. Zoek je het wat exotischer? Bij de hogere budgetten is Dubai grof wild.

5. Fiscale fabeltjes geloven

Belangrijke constante in heel het buitenlandse sprookje: elk land heeft zijn eigen fiscale regels. Wat geldt in België, geldt niet automatisch voor het buitenland. Belooft de makelaar of verkoper dat je geen belastingen betaalt op de aankoop van je vakantiewoning? Besef dan dat deze bijkomende kosten op verschillende manieren kunnen doorgerekend worden. In het buitenland zijn de pure belastingen normaal gezien iets lager, maar je moet natuurlijk wel iets betalen. Het oude gezegde klopt meestal: klinkt het te goed om waar te zijn, dan is het dat waarschijnlijk ook.

Het is dus heel belangrijk om de juiste fiscale afspraken te maken, zodat je achteraf niet in de problemen komt. De verkoper wint, want hij houdt netto meer over. Maar hij kan nadien met de noorderzon verdwijnen. En je komt wellicht sneller in het vizier van de fiscus.

CHECKLIST: Ben jij klaar om te investeren in het buitenland?

• Hoeveel registratierechten betaal je op de aankoop van je woning?

• Komen de interesten op je hypothecaire lening in aanmerking voor belastingvermindering?

• Hoe zit het met de belasting op huurinkomsten?

• Wat moet je aangeven aan de Belgische fiscus?

• Moet je vermogensbelasting betalen?

• Wat gebeurt er bij doorverkoop? Moet je dan meerwaardebelasting neertellen?

• En wat met erfenisrechten en schenkingstarieven?

• Heb je een duidelijk beeld van de opbrengst? Er wordt vaak gesproken over 3 à 4 procent, maar na aftrek van vaste kosten is 2 procent realistischer.

