Vanuit je kot bouwen aan je nieuwe kot: dit is België’s eerste online bouwbeurs

02 oktober 2020

De Belg heeft een baksteen in zijn maag, maar vindt moeilijk de weg naar de juiste vakmensen die hun droom vorm kunnen geven. Bouwbedrijven, architecten, makelaars en andere vakmensen worstelen dan weer met het bereiken van potentiële klanten. Daar brengt immo-FILTER.be verandering in. Als eerste online, permanente bouwbeurs van België slaat het een brug tussen vraag en aanbod. “Er is meer dan ooit nood aan een digitale plek waar de bouwsector contacten kan leggen en projecten kan binnenhalen.”

De bouwmarkt aantrekkelijker en transparanter maken voor de consument: dat is de ambitie van Lukas Vanreusel. Niet gewoon met een droge databank, maar met een online community waarop bouwprofessionals hun diensten en realisaties in de verf kunnen zet-ten en bouwers en kopers de juiste partners kunnen vinden. “Je kan immoFILTER.be zien als een bouwbeurs, maar dan eentje die makkelijk, online en volledig gratis toegankelijk is voor de consu-ment, eender wanneer hij daar nood aan heeft”, legt Vanreusel uit. “Bovendien zijn de kostprijs en de tijdsinvestering voor de bouwbedrijven maar een fractie van die van een fysieke bouwbeurs.”

Duizenden realisaties en online showrooms

Eens je als professional bent aangesloten, maakt het team van immoFILTER Designers gratis een online showroom. Elk bouwbedrijf lijst via hun showroom en realisatie-portfolio in detail hun diensten en specialiteiten op en richt de spotlights op enkele concrete referentieprojecten. Consumenten kunnen vervolgens via allerhande filters hun zoekopdracht verfijnen tot ze de juiste partner vinden. “Je vindt er ook de rechtstreekse contactgegevens van de bouwbedrijven. ImmoFILTER.be int dus geen commissies op het aantal geïnteresseerden dat contact opneemt. Met één klik kunnen particulieren en professionals een gratis lidmaatschap aanvragen en immoFILTER.be doet de rest.”

Vanreusel noemt zijn online bouwbeurs steevast een ‘community’, één die hij samen met de sector en klanten bouwt en waarin hij en zijn team slechts een faciliterende en adviserende rol spelen. Na enkele maanden telt het platform al honderden experten. Tegen het einde van het jaar verwachten ze duizenden realisaties en partners te verwelkomen. “Uit onze ‘Grote Bouw & Vastgoed Enquête’ blijkt dat de consument de bouwsector complex vindt, last heeft van stress, en dat meer dan 90 procent een oplossing als immoFILTER.be zou gebruiken. Daarom bieden we aannemers en architecten alle kansen om de consument op een heldere en aantrekkelijke manier te informeren en inspireren.”

“Andere partijen, zoals fabrikanten van bouwmaterialen, banken, groothandels, advocaten, verzekeraars, federaties en vakmedia nodigen we uit om als partners samen immoFILTER.be vorm te geven en mee te groeien. Door hun informatie te koppelen aan realisaties of showrooms van hun partners bijvoorbeeld. Of door relevante content aan te bieden op onze blogpagina en zo traffic naar hun eigen platformen te creëren. Zo realiseren we een win-win: de consument heeft een one-stop-shop om met een gerust hart te kopen of te (ver)bouwen, en de hele bouwsector groeit!”

Corona-proof

Hoewel het platform al lang in de maak is, is het in tijden van corona en social distancing extra actueel. De bouwfirma’s hebben moeite met het bereiken van hun klanten en de fysieke bouwbeurzen werden noodgedwongen stilgelegd. “Er is meer dan ooit nood aan een digitale plek waar de bouwsector contacten kan leggen en projecten kan binnenhalen. Het internet is voor een (ver)bouwer immers vaak de eerste stap naar inspiratie en informatie.”

Richt zelf je pijlen op het grote publiek en ga in zee met immoFILTER.be. Als gratis ‘starter’-lid ge-niet je al van uitgebreide zichtbaarheid en met de betalende formules worden de mogelijkheden écht uitgebreid. Vraag hier als professional je gratis online showroom aan en ontdek wat immoFILTER.be voor jou kan doen.