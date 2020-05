Vanaf morgen duizenden huisbezoeken. Deze video toont hoe dat moet Bjorn Cocquyt

10 mei 2020

13u40 1 Woon. Vanaf morgen zijn op de woningmarkt opnieuw plaatsbezoeken toegelaten, maar zowel kandidaat-kopers als makelaars moeten een aantal regels in acht nemen. In de video hieronder van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ontdek je alle voorzorgs- en beschermingsmaatregelen. “Onze eerste zorg is de veiligheid”, klinkt het bij ERA dat voor deze week al 2.500 afspraken heeft ingepland.

“Naast de al vastgelegde huisbezoeken hebben we nog eens 4.000-tal onverwerkte aanvragen, waarvan het merendeel ook tot bezichtigingen zal leiden. We hebben ons voorbereid om die zo veilig mogelijk te laten verlopen”, vertelt Johan Krijgsman van ERA.

“Huisbezoeken gebeuren met maximaal drie personen, inclusief de makelaar en steeds rekening houdend met de social distancing. We vragen de geïnteresseerde kopers om met mondmasker te komen en ook onze mensen zullen die dragen. Daarnaast worden alle deurklinken - en andere oppervlakken waarbij contact onvermijdelijk is - voor en na elk bezoek ontsmet.”

Bij Hillewaere hebben ze 1.000 ‘safetykits’ laten samenstellen met mondmaskers, handgels en ontsmettingsdoekjes. Deze zullen in een gedesinfecteerd zakje ter beschikking worden gesteld vóór het betreden van een te bezichtigen woning. “Via een nieuw softwaresysteem kunnen geïnteresseerden digitaal rechtstreeks een afspraak boeken in de agenda’s van onze makelaars. Momenteel zijn er al een 600-tal ingepland. Om fysiek contact maximaal te vermijden, is het ook mogelijk om documenten digitaal te ondertekenen”, zegt Roel Druyts van Hillewaere.

Bij Dewaele hebben ze wachtlijsten om de achterstand in te halen. Filip Dewaele haalt nog aan dat bezoeken allicht wat langer zullen duren door de noodzakelijke veiligheidsregels. Wat die inhouden, ontdek je hieronder.