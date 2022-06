Vanaf 39.300 euro voor basic monoblok: dit moet je neertellen voor een eigen zwembad

LiviosDroom je van een eigen zwembad? Bouwsite Livios maakte de rekensom en legt uit op welk kostenplaatje je moet rekenen als je wil plonzen in je tuin. Van aankoop tot onderhoud: dit budget moet je voorzien.

Door de opwarming van het klimaat kampen we steeds vaker met hete zomers. Dit heeft een impuls gegeven aan de zwembadindustrie: meer en meer mensen willen een zwembad in hun tuin. Droom jij daar ook van? Maar heb je geen idee welk budget je daarvoor best opzijzet? Guillaume de Troostembergh Van LPW Pools vertelt hoeveel je neertelt voor je eigen zwemparadijs.

Monoblok: vanaf 39.300 euro

Er zijn twee grote categorieën zwembaden. Enerzijds voorgevormde kuipen (monoblok) uit composiet. Anderzijds bouwkundige baden die ter plaatse worden gestort in beton of opgetrokken uit metselwerk. Lees hier meer over de verschillende types zwembaden.

Bij LPW Pools kost het instapmodel van 3,20 x 6,85 meter 39.265 euro, inclusief plaatsing, infiltratie, boordstenen en verlichting. Voor dat geld heb je een instapklare monoblok, zonder zwembadrolluik. Alle prijzen zijn inclusief 21% btw, omdat een zwembad als luxeproduct niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief.

Zo’n beloopbaar rolluik is volgens Guillaume een must. “Het is niet alleen een pak veiliger, het houdt ook de watertemperatuur beter op peil en gaat veel langer mee dan een afdekzeil.” Maar de prijs loopt op: “Reken 25 tot 30% extra voor een zwembad met rolluik. Zo kom je op 60.000 à 64.000 euro voor een zwembad van 4 x 10 meter, wat het meest verkochte formaat is bij ons. All-in.”

Volledig scherm Bij een monoblock zwembad bestaat de badkuip uit één stuk. © LPW Pools

Bouwkundig zwembad: 55.000 euro

Bouwkundige zwembaden worden op maat gebouwd. Daardoor zijn de prijsverschillen groot. “Toch moet je ook hier rekenen op prijzen rond de 55.000 euro voor een basiszwembad. Wil je een automatisch doseersysteem voor pH en chloor, dan komt daar al snel 3.000 tot 3.600 euro bij.”

Wie zelf zijn zwembad bouwt, bespaart flink. Voor minder dan 25.000 euro kan je dan al plonsen. Maar dan ben je zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit en kan je niet terugvallen op garanties.

Volledig scherm Bij een traditioneel bouwkundig zwembad kan je alle kanten uit qua vorm en formaat. © Beltrami

Zwemkanaal: vanaf 65.000 euro

Dé esthetische topper is het zwemkanaalzwembad, waarbij lengtes zwemmen centraal staat. Een lang smal model, uiterst strak, ideaal voor de meer sportieve zwemmers. De ideale afmetingen hierbij zijn 12 op 3,60 meter met een rechte zijtrap en een eerste trede die wat breder is gemaakt zodat je makkelijker in en uit kan stappen.

Volledig scherm Een zwemkanaal is een lang smal model voor de meer sportieve zwemmers. © LPW Pools

Onderhoud en verwarming: vanaf 120 euro per maand

• Verwarming

“Wij raden aan om je zwembad te verwarmen met een inverter warmtepomp. Zo’n warmtepomp heeft een uiterst hoog rendement en past zijn snelheid aan afhankelijk van de buiten- en watertemperatuur”, legt Guillaume uit. Je energieverbruik kan zo beperkt worden. “Dat kost ongeveer 800 euro aan elektriciteit van Pasen tot eind september. Een warmtepomp kost 4.000 tot 5.000 euro, maar er zijn vaak acties waarbij de warmtepomp inbegrepen is bij de aankoop.”

Wil je het hele jaar door zwemmen? Kies dan een warmtepomp voor vier seizoenen, die ook bij lage buitentemperaturen werkt. “Zo’n duurdere warmtepomp kost 6.000 à 10.000 euro.”

• Onderhoudsproducten

“Doe je het onderhoud zelf, dan heb je jaarlijks voor 400 à 600 euro aan onderhoudsproducten nodig. Samen met de verwarming kom je zo op een totaal van 1.400 euro, of zo’n 120 euro per maand.”

• Zomer- en winterklaar maken

Guillaume raadt aan om ook geregeld je zwembadspecialist in te schakelen. “Zeker voor het zomer- en winterklaar maken. Dan ben je zeker van een goede werking en zijn er nooit misverstanden over de garantie.” Een zwembadfirma vraagt zo’n 200 à 300 euro per onderhoudsbeurt.

