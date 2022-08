Vanaf 2023 strengere eisen voor wie bouwt en energetisch renoveert

LiviosGa je volgend jaar bouwen of je woning grondig energetisch renoveren? Hou er dan rekening mee dat er strengere normen gelden voor het verplichte aandeel hernieuwbare energie. Dat gaat namelijk de hoogte in voor bouwaanvragen vanaf 1 januari 2023. Bouwsite Livios legt uit wat dat precies betekent.

Bouwers en grondige renoveerders denken best goed na over welke hernieuwbare bronnen ze integreren in hun woning. Want om ervoor te zorgen dat elke woning tegen 2050 energiezuinig is, zullen we rekening moeten houden met steeds strenger wordende energienormen. Daarom zal vanaf begin volgend jaar de minimum hoeveelheid energie die we uit hernieuwbare energiebronnen moeten halen, toenemen. Momenteel bedraagt die minimum hoeveelheid 15 kWh/m2. Dat aandeel stijgt voor nieuwbouwwoningen naar minstens 25 kWh/m2 en voor ingrijpende energetische renovaties naar 20 kWh/m2. Maar hoe maak je jouw woonst dan future-proof? Lees hier meer over de huidige EPB-eisen voor jouw verbouwing.

Bye bye aardgas, hello zon!

Een van de opties is om de verwarming van je woning volledig hernieuwbaar te maken. Sowieso moeten we afstappen van aardgas. Je kiest dus best voor één of een combinatie van groene energiebronnen. Denk hierbij aan zonnepanelen, een zonneboiler, een warmtepomp, verwarming op biobrandstof of een aansluiting op een warmtenet.

Hou er rekening mee dat vanaf 2023 enkel een zonneboiler plaatsen niet meer voldoende is. Daarbovenop zul je voor het verwarmen van het water voor bad en douche verplicht een beroep moeten doen op een hernieuwbare bron, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp. Voor het warm water in de keuken en de wasplaats is dit geen vereiste. Lees hier hoe je de geschikte warmtepomp voor jouw woning kiest.

Verwarmen anno 2025

In 2025 gaan we nog een stap verder. Gasaansluitingen bij nieuwbouwwoningen zijn vanaf dan niet meer toegestaan. Voor onze verwarming kijken we dan naar een warmtepomp, een warmtenet, een biomassaketel of directe elektrische verwarming. Wat het aandeel hernieuwbare energie betreft, vallen we terug op de eigen energieproductie via zonnepanelen, een zonneboiler en gedeeltelijke participatie.

Wat voor ‘gewone’ renovaties?

Heb je een woning of appartement aangekocht met E-peil E of F? Vanaf 1 januari 2023 ben je verplicht om deze binnen de vijf jaar energievriendelijk te renoveren tot minimum een label D. Deze maatregelen moeten er, in combinatie met de verstrenging van het aandeel hernieuwbare energie per m2, voor zorgen dat elke woning tegen 2050 energieneutraal zal zijn. Zo renoveer jij je woning naar label D.

