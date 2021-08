Vanaf 2022 strenger S-peil voor wie bouwt

Het S-peil werd in 2018 in het leven geroepen en drukt de energie-efficiëntie van de gebouwschil van je woning of appartement uit. Het S-peil geldt per wooneenheid. Met andere woorden: voor elk huis of appartement afzonderlijk. Uit analyses van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap blijkt dat het strengere S-peil van S28 voor de meeste woningen en appartementen zeker haalbaar moet zijn. Meer dan 80% van de ingediende EPB-aangiften voor woningen vanaf bouwaanvraagjaar 2018 voldoen trouwens al aan die eis.