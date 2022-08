Vanaf 1 september kan je renteloos 60.000 euro lenen om te renoveren: voor welke werken kan je die lening aanvragen?

Waarom komt Mijn Verbouwlening er?

Nog steeds zijn te veel Vlaamse woningen sterk verouderd en scoren ze erg slecht op energetisch vlak. Ze hebben vaak dringend nood aan een goede isolatie en andere energiebesparende maatregelen om het comfort van hun bewoners te kunnen garanderen. De kostprijs van een grondige renovatie of de investering in andere energiezuinige ingrepen ligt voor veel huiseigenaars echter te hoog.

Om de drempel te verlagen en Vlamingen te stimuleren hun woning energiezuiniger te maken, voegde Vlaanderen eerder al de energie- en woonpremies samen tot Mijn VerbouwPremie. Die wordt nu aangevuld met Mijn VerbouwLening. Via deze lening kan je renteloos lenen om je renovatiewerken te prefinancieren.

Voor wie is Mijn Verbouwlening er?

Net als de Mijn VerbouwPremie, zal ook de Mijn VerbouwLening worden toegekend op basis van inkomen. Concreet komt dat neer op een belastbaar inkomen van maximaal 46.170 euro voor een alleenstaande. Voor een alleenstaande met 1 persoon ten laste, of een koppel zonder persoon ten laste is dat 65.960 euro. Per persoon extra ten laste wordt het bedrag met 3.700 euro verhoogd. Het bedrag dat je kan lenen gaat van 15.000 tot maximaal 60.000 euro voor een maximale looptijd van 25 jaar. Meer over deze voorwaarden lees je op de website van de Vlaamse overheid.

Ook nieuw is dat verhuurders Mijn VerbouwLening kunnen aanvragen, al hangen daar enkele voorwaarden aan vast. In ruil voor de korting moeten zij ofwel hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor, of negen jaar lang een maandelijkse korting geven op de huurprijs: 20 euro voor een lening tot en met 15.000 euro, 80 euro voor één tot en met 60.000 euro. Bovendien mag de huurprijs niet boven 900 euro per maand liggen (of 1.000 euro in de centrumsteden).

Voor welke werken?

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen voor de investering in energiebesparende maatregelen zoals isolatie of in hernieuwbare energie, maar ook voor algemene renovatiewerken, binnenrenovatie, sanitair en elektriciteit. Het gaat dus van dakrenovatie over buitenschrijnwerk naar de renovatie van vloeren en funderingen of de installatie van een warmtepomp. Voor alle ingrepen gelden maximumbedragen.

Niet cumuleerbaar

Je kan Mijn VerbouwLening aanvragen tot eind 2026. Opgelet! Ze is niet cumuleerbaar met het renteloos renovatiekrediet, een hypothecair krediet dat je kan afsluiten bij de aankoop van een woning of appartement met een slechte energieprestatie, en waarvan je binnen de 5 jaar de energieprestaties wil verbeteren.

Vanaf 1 januari 2023 zal overigens iedereen die een woning koopt met een EPC-label E of F (of een appartement met een label D, E of F) enkel het renteloos renovatiekrediet kunnen aanvragen en geen Mijn VerbouwLening.

