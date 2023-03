Van XL-tegels tot een buitenmat: dit zijn de 6 terrastrends voor 2023

LiviosDe lente is begonnen en daarmee is de tijd van lekker borrelen op het terras weer aangebroken. Wil je jouw terras een upgrade geven of moet je er voor de zomer nog één aanleggen? En weet je niet goed welke materialen je dan best kiest? Bouwsite Livios helpt je op weg met de 6 terrastrends van 2023.

Trend 1: Laat je terras ruimer ogen

Door dezelfde tegels zowel binnenshuis als op je terras te leggen, lijkt je terras groter. Je betrekt het zo ook bij een deel van je woning. “Mensen willen graag dat dezelfde tegels van binnen naar buiten doorlopen, waardoor de tuin een verlengde wordt van de leefruimte”, legt Roald Geuens van Wijckmans uit. Let wel op, niet iedere tegel is geschikt voor zowel binnen als buiten. Je zou kunnen kiezen voor beton of vorstvrije tegels, zoals natuursteen of keramische tegels. Maak je geen gebruik van vorstvrije tegels? Dan kan het zijn dat de tegels loskomen en verschuiven.

Trend 2: Combineer tegels met hout

Tegenwoordig verschijnen er heel wat terrassen waarbij men tegels en hout combineert. Dit zorgt voor een speels effect en laat toe om zones af te bakenen. Bijvoorbeeld tegels voor het eetgedeelte en hout voor het loungegedeelte. Strakke natuursteen of tegels met betonlook geven je terras een afgewerkte touch. Of voeg wat dimensie toe aan het legpatroon. Plaats de tegels bijvoorbeeld verticaal en het houten gedeelte horizontaal, of omgekeerd.

Trend 3: Denk groot

Grote terrastegels blijven populair en geven een modern en stijlvol tintje aan je terras. De meest courante formaten zijn vierkante tegels van 80x80 cm, 100x100 cm en zelfs 120x120 cm. Het plaatsen van grote tegels is goedkoper dan kleinere tegels omdat er minder werk is per vierkante meter. Kies je voor een XXL-model? Hou er dan rekening mee dat er machines nodig zijn om de tegels te plaatsen. Dat voert de prijs dan wel weer op.

Trend 4: Legpatroon creëert rust

Bij legpatronen van terrastegels zien we ook een trend terugkomen: een strakke plaatsing van vierkante tegels met kleine voeg. De tegels liggen het vaakst in volsteenverband. In combinatie met grote tegels zorgt dit legpatroon voor een gevoel van rust. Ideaal als je thuiskomt na een drukke dag en in alle rust op je terras wil genieten.

Trend 5: Terrastegels in lichte tinten

Opvallend: lichte kleuren zijn in trek voor terrastegels. Beige en lichtgrijze tinten creëren een rustige sfeer. Lichte tegels zijn trouwens fijner tijdens warme zomermaanden. Ze houden minder lang de warmte vast. Naast lichte tegels zien we steeds meer aardse tinten. Die steken mooi af in combinatie met grijs buitenmeubilair. Liever een stoere en robuuste look voor je terras? Ga dan voor een Italiaanse, blauw-grijze tegel met vlekkenpatroon. Die geeft je terras een mediterrane uitstraling.

Trend 6: Kleed je terras aan met een buitenmat

We zien buitenmatten steeds vaker terugkomen als aankleding voor het terras. Vooral in natuurlijke of lichte kleuren zoals grijs en beige. De mat kan je eettafel of loungeset accentueren. Heb je een ronde tuintafel? Ga dan ook voor een ronde mat. Zo maak je van een gewone tuintafel een echte eyecatcher. Benieuwd naar meer manieren om je terras aan te kleden? Check hier de outdoortrends van 2023.

