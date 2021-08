Van verkrot pand tot unieke rijwoning met daktuin en serre

LiviosArchitecten die hun eigen woning verbouwen: dat vraagt om een bijzonder project. In deze rijwoning in Borgerhout is de badkamer gerecycleerd, de achtergevel uit glas opgetrokken en staat er een serre op het dak. Kijk mee binnen met bouwsite Livios .

Architectenkoppel Gwenn en Rob van ontwerpatelier chambrang zochten voor hun eigen woning bewust naar een uitgeleefd pand in de stad. Een huis met een geschiedenis waar ze hun eigen verhaal aan konden toevoegen. Uiteindelijk vonden ze hun droomproject in Borgerhout. Het pand stond op de verkrottingslijst. Zowel het gelijkvloers als de tweede verdieping waren totaal onbewoonbaar.

Goede basis

Gwenn en Rob waren echter onmiddellijk verliefd op de authentieke details. Ook zagen ze heel wat kansen om licht in de woning te trekken. Toch waren ze nuchter genoeg om het pand eerst met een stabiliteitsingenieur te bezoeken. “De basis moest in orde zijn”, legt Rob uit. “Gelukkig was alles wat we wilden behouden nog in goede staat. Dat stelde ons alvast gerust, maar we beseften nog steeds dat het een zeer ingrijpende renovatie zou worden. Om niet zomaar over een nacht ijs te gaan, beslisten we om al eens een avond op een ontwerp te broeden. Als dat strak zat, zouden we het pand kopen.”

Volledig scherm Door het raam in de voorgevel te vergroten, valt er meer licht in de voorste ruimte. De bewoners hebben zo ook meer rechtstreeks contact met de straat en de buurt. © Chambrang / David de Bruijn

Het eerste ontwerp bleek een schot in de roos. Het koppel kocht het huis. “Op enkele verfijningen na hebben we niets meer aan ons plan veranderd”, licht Gwenn toe. “Ons idee om de achtergevel te slopen, bleef behouden. We plaatsten de nieuwe gevel een tweetal meter naar achter, waardoor er een grote vide ontstond. Op die manier trekken we licht binnen in het hele huis.”

Zelf aan de slag

Gwenn en Rob stroopten zelf ook de mouwen op. “Zo spaarden we manuren uit en konden we eindelijk eens concreet aan de slag gaan met onze ideeën, in plaats van ze enkel op papier te zetten”, vertelt Gwenn. Ze namen de volledige ontmanteling van de woning voor hun rekening. Onder het toeziend oog van een ruwbouwaannemer stripten ze de muren tot op de bakstenen. Ook daarna hielpen ze de vakmannen waar ze konden: leidingen inslijpen, muren kaleien, vloeren en deuren schuren, verlichting plaatsen… Het werd een leerrijke ervaring.

Volledig scherm De wastafel werd gerecupereerd uit de oude keuken op het gelijkvloers en gecombineerd met modern kraanwerk dat in de bakstenen muur is ingewerkt. © Chambrang / David de Bruijn

Extra bouwlaag

Het koppel maakte er een duurzaam project van. Zo ligt er enkel vloerverwarming op het gelijkvloers. Op de verdiepingen volstaat voorlopig het ventilatiesysteem. Dat is bovendien gekoppeld aan een warmtepompboiler en staat dus ook mee in voor de productie van sanitair warm water. Daarnaast werden heel wat materialen gerecupereerd. Daar is de badkamer het mooiste voorbeeld van. Maar het neusje van de zalm, dat staat op het dak...

Volledig scherm Het pièce de résistance is de serre op het dak. Het is er heerlijk om te werken of om gewoon te niksen. Dat kan er het hele jaar door, ook als het regent. © Chambrang / David de Bruijn

“Toen we onze plannen voorlegden aan een ambtenaar van de dienst Stedenbouw kwamen we te weten dat we nog een bouwlaag op ons huis mochten zetten”, zegt Gwenn. “Die extra ruimte hadden we niet nodig, maar zijn tip zette ons wel aan het denken. We dienden een bouwaanvraag in voor een daktuin met een serre. Ons dak is nu echt een klein stukje natuur in het midden van de stad.” Omdat het koppel hier soms ook ‘s avonds zit, heeft hun woning zelfs een bijnaam gekregen in de buurt. “Als het licht in de serre aan is, lijkt onze woning blijkbaar op een vuurtoren. Daar moesten we eens goed om lachen.”

Volledig scherm De 'Vuurtoren' © Chambrang / David de Bruijn

