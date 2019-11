Van smeerput tot zithoek: deze garage werd een luxueuze loft Bjorn Cocquyt

20 november 2019

18u35 0 Woon. We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een loft in Milaan.

Nog niet zo lang geleden werden op deze plek auto’s hersteld, maar daar valt vandaag niets meer van te merken. Of toch: de zithoek, die een meter dieper ligt dan de rest van de leefruimte, verwijst nog naar de smeerput die hier vroeger was.

Architect Tomassi Fantoni tekende ook een totaalplan dat even ingenieus in elkaar zit als een auto, want het bestaat uit meer dan 150 ontwerpen voor meubels, lampen en zelfs accessoires, zoals de toiletpapierhouder. Hij ging zo ver om er zeker van te zijn dat elke vierkante centimeter in de loft van 300 vierkante meter op elkaar zou afgestemd zijn.

Het moeilijkste was de draaitrap in beton die afgesloten kan worden met een ronde deur. Die gebogen vormen komen ook terug op de bovenverdieping die een stuk lager is en zo veel huiselijker aanvoelt.