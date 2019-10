Kijkwoningen Gesponsorde inhoud Van plan naar instapklare nieuwbouw in vier maanden Aangeboden door Ecohuis

17 oktober 2019

08u00 0 WOON. Na jaren huren wilden Sophie en Aaron een eigen stekje voor hun gezin. In Ecohuis vonden ze de ideale partner voor het bouwen van hun prachtige pastoriewoning in Brasschaat. “Tussen de eerste grondwerken en de verhuis zat amper vier maanden”, zegt Sophie. “En ook het leefcomfort in een houtskeletbouw is zalig.”

Sophie en Aaron kochten een bouwgrond en trokken naar Batibouw. Daar maakten ze kennis met Ecohuis, een sleutel-op-de-deurfirma die zich specialiseert in houtskeletbouw. “Dat eerste contact is ons zo goed bevallen dat we niet hebben getwijfeld. Ook al dachten we in eerste instantie aan een traditionele bouw, de troeven van houtskeletbouw bleken zo interessant dat we voor deze methode zijn gegaan. Vooral de snelle bouwtermijn sprak ons erg aan. Zeker omdat we huurden.”

“In de zomer blijft alles lekker koel en als we in de winter stoken, blijft die warmte behouden” Sophie

Comfort in huis

Een keuze die het koppel zich zeker niet beklaagt. “Tussen de eerste grondwerken en de verhuis zat amper vier maanden”, vertelt Sophie. “En ook het leefcomfort is zalig. We hebben overal vloerverwarming, maar die hoeft niet hard te werken. In de zomer blijft alles lekker koel en als we in de winter stoken, blijft die warmte ook behouden. Dankzij onze investering in zonnepanelen en een warmtepomp liggen onze energiekosten laag en halen we een E-peil van E12.”

Ontwerp op maat

Je hoort wel eens dat je bij een sleutel-op- de-deurfirma een ontwerp moet kiezen uit standaardbrochures. “Niets is minder waar”, legt Sophie uit. “Bij ons eerste gesprek met Ecohuis hadden we een wit blad en pen in handen. We zijn een open gesprek aangegaan en er werd geschetst wat wij in gedachten hadden. Later heeft de architect dit in concrete plannen omgezet. Die hebben we zelfs nog zeven keer gewijzigd. Geen enkele vraag was Ecohuis te veel. Heel handig is ook dat de architect ons wist te zeggen welke meerkost bepaalde wijzigingen zouden betekenen.”

Strakke elementen

Uiteindelijk kozen Sophie en Aaron voor een woning in pastoriestijl. “We houden van een huiselijk en warm gevoel in huis, maar kozen hier en daar ook voor strakke elementen”, legt Sophie uit. Zoals de open keuken met eiland, een onzichtbare deur die doorloopt tot aan het plafond en een smeedijzeren deur. “Dat maakt ons interieur wat specialer. We hebben het helemaal naar onze hand gezet en hadden daarbij keuze uit ontzettend veel materialen. En vind je als bouwer toch niet wat je zoekt in het aanbod van Ecohuis, dan mag je dit gewoon bij een externe firma gaan kiezen. Zonder dat er een kost bijkomt. Dat is een groot voordeel ten opzichte van heel wat andere bouwfirma’s.”

Wat Sophie en Aaron vooral bijblijft van hun samenwerking met Ecohuis? “De sublieme opvolging”, vindt Sophie. “Het is echt ongelooflijk hoe snel Ecohuis reageerde op onze vragen. Als we een mailtje stuurden, kregen we zelfs binnen het kwartier een antwoord. Ze spelen echt kort op de bal en dat geeft natuurlijk een aangenaam gevoel. Ze zijn ook heel transparant en duidelijk in hun communicatie. Van elke keuze die je maakt, weet je onmiddellijk wat hij zal kosten. Zo sta je nooit voor verrassingen.”

