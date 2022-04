Van paasdecoratie tot feestelijk ontbijt: alles in huis voor een vrolijk Pasen

vtwonenDe paasdagen komen eraan! Dit jaar trekken we alles uit de kast, want we mogen eindelijk weer met de hele familie aan tafel. Ga jij ook all the way met paasdecoratie, takken en een mooi gedekte tafel? Dan kun je vast wat inspiratie gebruiken voor de paasversiering en tafelstyling. Met deze tips van vtwonen.be wordt Pasen vrolijker dan ooit!

Vroeger werd er in de maand voorafgaand aan Pasen gevast en het paasontbijt was traditioneel dus de eerste maaltijd na deze vastenperiode. Tijd voor een gezellig samenzijn en lekkere gerechten. Het vasten ligt, voor de meeste mensen, achter ons, maar het paasontbijt of de paaslunch is nog elk jaar vaste prik in veel huizen.

Tips voor een mooi gedekte tafel

Een paasontbijt met familie of vrienden vraagt natuurlijk om een mooie styling. Zijn bij Kerstmis de glitters en glans favoriet, gaan we met Pasen voor pastellen en lentekleuren. Het tafellinnen is de basis. Kies gerust voor een wat groter exemplaar, het mag een beetje op de grond hangen, dat staat extra feestelijk. Dek de tafel met kandelaren, servetten, stijlvolle borden, bestek en wijnglazen. En vergeet de eierdopjes niet!

Fan van mixen en matchen? Breng dan ruim voor Pasen een bezoek aan de kringloopwinkel, hier vind je de mooiste parels als je een beetje op tijd bent. Ook voor andere paasdecoratie ben je hier aan het goede adres. Lees hier meer stylingtips voor een prachtige paastafel.

Volledig scherm Koop simpele borden, bijvoorbeeld bij een kringloopwinkel, en beschilder ze met een toepasselijke afbeelding. Zo geef je een persoonlijk tintje aan je feesttafel. © Fotografie Petra Steenkamer styling Danielle Verheul

Extra tip: Wil jij het paasthema doorvoeren tot het servies? Ga dan aan de slag met porseleinverf en basic servies. Van paashaas tot bloemen, in zachtroze of eigeel: laat je feestelijke creativiteit erop los. Bekijk hier hoe je zelf je borden kan beschilderen voor Pasen.

Paastakken horen erbij

Wat de kerstboom voor Kerstmis is, is de paastak voor Pasen. Hij hoort erbij, maar is bij iedereen weer anders. Van uitbundig en kleurrijk tot minimalistisch en zo min mogelijk tierlantijnen. Ontbreken mag hij in ieder geval niet in een voorjaarshuis.

De weelderige paastak komt meestal van de wilg (Salix), maar een tak van de Forsythia is ook geschikt. Je koopt ze bij de bloemist, sprokkelt ze zelf uit de tuin of kijkt een wilgenbezitter lief aan. Zet ze in een mooie glazen vaas en versier de takken met beschilderde of glazen eieren, strikken of andere mooie paasdecoratie. Met een pastelkleurige vaas scoor je dubbele punten.

Volledig scherm Combineer je pastelkleuren met natuurlijke materialen. © Fotografie Ernie Enkelaar® styling Kim van Rossenberg

Mix en match: pasteltinten

Met accessoires in lichte pastelkleuren geef je je huis op een subtiele manier kleur. Mix en match tinten als zachtroze, groen en ijsblauw en combineer het palet met natuurlijke materialen zoals rotan en hout. Ben je bang dat een kleurpalet van pasteltinten te zoet of romantisch wordt? Combineer de zachte tinten dan met strakke lijnen, felle kleuren en een frisse basis. Doe hier inspiratie op.

Binnenkijken bij de pro’s? Zo dekken vtwonen-stylisten hun paastafel.

