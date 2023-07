Van onkruid wieden tot oogsten: deze 10 tuinklussen pak je tijdens de zomer aan

LiviosDe zomer is het hoogseizoen voor je tuin. Je brengt er veel tijd in door, kan groenten en fruit oogsten en er staan nog heel wat planten in bloei. Maar er moet ook geklust worden. Wat mag je niet vergeten en hoe begin je eraan? Bouwsite Livios zet de 10 belangrijkste tuinklussen op een rij.

1. Voorkom uitdroging in de tuin

Zomer betekent droogte in de tuin. De belangrijkste tuinklus is daarom je tuin beschermen tegen die droogte. Hoe je dat doet? We geven je enkele tips:

• Strooi grasmaaisel rond planten en eventueel op het gazon om uitdroging tegen te gaan.

• Geef planten ’s avonds water om verdamping te voorkomen.

• Maai het gazon niet korter dan vijf centimeter.

• Je gazon sproeien hoeft in principe niet.

• Sproei je het gazon toch, geef dan eenmalig veel water en laat dit goed doordringen in de bodem.



2. Snoeien in de tuin

De andere grote klus is snoeien. Uitgebloeide bloemen moet je weghalen om de rest van de bloei te stimuleren. Verwijder ook paardenbloemen uit het gras om te voorkomen dat ze volgend jaar in groteren getale terugkeren. Heb je de beukenhaag nog niet gesnoeid? Dan doe je dat ook best zo snel mogelijk.

Wie blauweregen heeft in de tuin, moet de nieuwe scheuten en zijtakken inkorten. Laat een vijftal knoppen over. Die zullen uitgroeien tot mooie, volle bloementrossen. Eigenaars van druivenplanten moeten ook aan het werk deze maand. Haal de bladeren weg die de trossen bedekken voor extra zoete druiven en kort zijscheuten in tot slechts één blad.



3. Oogsten

Het leukste tuinklusje in juli: oogsten in je moestuin! Heb je courgettes, bonen, wortels of sla geplant? Dan kan je alvast beginnen te denken aan lekkere recepten. Ook kersen, aardbeien, bessen en frambozen zijn nu helemaal rijp en je kan kruiden oogsten. Vries het overschot in, zo kan je het hele jaar door van je zomerse moestuin genieten.



4. Zaaien

Juli is niet de beste maand om te zaaien en planten, want je moet net gepotte planten veel water geven tijdens de eerste twee weken. Maar toch zijn er enkele planten die het nu wel goed doen. Judaspenning en teunisbloem bijvoorbeeld. Wil je de moestuin nog aanvullen, dan kan dat met sla, radijs en andijvie. Na zes tot acht weken zijn de slaplantjes al klaar voor de oogst. Zaai heel juli door om vervolgens de rest van de zomer je eigen slaatjes te kunnen maken.

Heb je nog enkele lege plekjes in de tuin die wat kleur kunnen gebruiken? Dan kan je bij een tuincentrum nog dahlia’s, montbretia’s of gladiolen kopen en planten.

5. Bereid je tuin voor op je vakantie

Vakantiegangers kunnen hun tuin niet zomaar achterlaten. We raden je aan om geen planten te kopen vlak voor je reis, want die hebben extra water nodig. Maai het gras de dag voor je vertrekt en vraag iemand om de planten water te komen geven. Je kan planten die in potten staan in de schaduw zetten om te voorkomen dat ze uitdrogen.



6. Onderhoud de vijver

Vijvers vragen in de zomer om extra aandacht. Het water warmt sneller op en verdampt. Vul steeds het reservoir bij en wacht daar niet mee tot er veel water verdampt is. Veel water in één keer toevoegen, verstoort namelijk het ecosysteem waardoor algen vrij spel krijgen.

Het is belangrijk om planten zoals waterlelies in je vijver te hebben. De bladeren creëren schaduw, beschermen de vissen en voorkomen verdamping. Houd wel altijd ongeveer een derde van het wateroppervlak vrij en snoei indien nodig.

7. Onkruid wieden

Ook in de zomer moet je onkruid blijven wieden. Is de grond droog? Dan kan je een schoffel gebruiken om extra snel en efficiënt te wieden.

8. Controleren op bladluizen

Je tuin kan ontdekt worden door gevleugelde luizen. Controleer de onderkant van de bladeren af en toe om de luizen op te sporen. Vind je er? Dan kan je ze simpelweg afspuiten met water of een ecologisch middeltje tegen luizen gebruiken.



9. Composthoop

De composthoop is essentieel voor je tuin. Composthopen zijn onderhoudsvrij, maar in juli moet je er wel wat aandacht aan besteden. Voorkom dat de composthoop uitdroogt door er af en toe water op te gieten en woel de composthoop regelmatig om.

10. Bemesten

In juli is het ook nodig om de tuin te bemesten. Planten die bloeien in de zomer hebben extra voedingsstoffen nodig. Bemest zeker rozen om een tweede bloei in de hand te werken.

