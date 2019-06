Van maalderij tot magnifieke loft (en hij kan de jouwe worden) Björn Cocquyt

14 juni 2019

16u04 1 Woon. Ze worden zeldzaam, de lofts die nog echt de ruige look uit hun industriële verleden hebben. Dat maakt deze verbouwde maalderij in Heffen dan ook bijzonder. De bakstenen muren, de betonnen gewelven, de ijzeren liggers, … Ze bleven tijdens de renovatiewerken allemaal behouden en geven nu een prachtige ruwe uitstraling aan het interieur.

De openheid is maximaal met beneden een keuken, eetplaats, bureau en zithoek die op een oppervlakte van 140 m² in elkaar vloeien. Omdat er een flinke hap uit het plafond is weggehaald, is er ook overal contact met de verdieping waar de houten dakbekleding gezelligheid brengt in de slaapkamer en in de badkamer aan de andere kant.

Ben je onder de indruk van dit huis? Dan hebben we goed nieuws, want voor 363.000 euro kan het van jou zijn. Naast de centen heb je alleen nog groene vingers nodig voor de aanleg van de tuin. Alle info over de verkoop staat hier.