Van kleurrijk beddengoed tot linnen gordijnen: zo verwelkom je de lente in je slaapkamer

vtwonenDe zon breekt steeds vaker door het wolkendek heen. Dat maakt het de hoogste tijd om huis en tuin af te stemmen op de lente. De slaapkamer mag je daarbij in geen geval vergeten, want wat is er fijner dan ontwaken met een lentegevoel? Daarom toont vtwonen.be je hoe je met enkele kleine veranderingen de lente tot in je slaapkamer haalt.

1. Planten en (droog)bloemen

In de lente staan alle planten en bomen weer volop in bloei. De vrolijke kleuren die je buiten tegenkomt, kun je natuurlijk ook naar binnen halen. Vul een vaas met pastelkleurige bloemen of een bloempot met een frisse groene plant en breng op deze manier die fijne lentekleuren naar de slaapkamer.

Voor sommigen brengt het voorjaar helaas ook weer hooikoorts met zich mee. Zit je niet op verse bloemen in huis te wachten? Denk dan aan een mooi boeket van droogbloemen. Een win-winsituatie, want die gaan ook nog eens een stuk langer mee. Kies een boeket uit dat goed bij de sfeer van de slaapkamer past. Ga je voor veel kleur of juist voor een rustig boeket?



Zelf bloemen drogen? Met deze tips kan het niet misgaan.

2. Frisse lakens

In het voorjaar van 2023 mag je volgens de laatste trends losgaan met kleur. Van knalroze tot grasgroen: niets is te gek! Een kleurrijk dekbedovertrek is de ideale oplossing om deze vrolijke lentekleuren in een handomdraai naar de slaapkamer te halen. Houd de rest van de kamer licht en rustig, dan wordt het bed een echte eyecatcher.

3. Pasteltinten in de slaapkamer

Ben je meer voor neutrale en lichte tinten? Ook die zijn nog steeds welkom. Dit voorjaar krijgen met name de heldere pasteltinten een plek in ons interieur. Deze tinten doen je misschien wel denken aan kleurrijke bloemenvelden of een ontspannen strandwandeling. Een perfecte manier om het lentegevoel in huis te krijgen dus.



Het lentegevoel in je hele woning doortrekken? Vijf ideeën om dit vrolijke seizoen in elke kamer te laten zegevieren.

Volledig scherm © Getty Images

4. Lenteachtige accessoires

Zorg voor wat extra kleur met mooie accessoires, zoals sierkussens en vloerkleden. Met accessoires haal je zonder al te grote veranderingen toch het voorjaarsgevoel in de slaapkamer. Denk bijvoorbeeld ook aan een poster met gezellige bloemen erop, een licht vloerkleed en een mooie organische vaas.

Ga opnieuw na of de slaapkamer juist wat meer rust nodig heeft, of juist een vrolijke toets kan gebruiken en scoor dat ene accessoire om het plaatje compleet te maken.

5. Kleur op de muur

Ben je uitgekeken op die muurkleur van jaren geleden of bereid om de make-over net wat groter aan te pakken? Stap dan eens uit je comfortzone en verf de muur in een toffe kleur. Ga bijvoorbeeld voor een kleurrijke sfeer door geel of oranje te gebruiken, of kies voor een sereen wabi-sabi gevoel. Met muurverf kun je alle kanten op om de gewenste lentesfeer in de slaapkamer te bereiken, dus leef je vooral uit.



Knallen in stijl: zo houd je met de 60-30-10-regel een kleurrijk interieur in balans.

6. Natuurlijke materialen

Maak gebruik van natuurlijke materialen in details en meubels, zoals een rotan stoel in de hoek van de kamer of een lampenkap. Linnen gordijnen laten veel licht door en geven je daarmee ook echt dat voorjaarsgevoel.

Breng een extra rail aan om deze gordijnen voor de verduisterende gordijnen te hangen. Dit geeft meteen meer dimensie aan de slaapkamer. Gooi tenslotte de ramen wagenwijd open voor voldoende frisse lucht en ... laat die lente maar komen!

Lees meer:

Dit artikel is je aangeboden door onze partner vtwonen.be.

Vtwonen.be is een expertensite die zich focust op inspirerende wooncontent.