Van je strijkijzer tot je tapijten: vijf zaken die je kan schoonmaken met tandpasta (los van je gebit)

vtwonenDe tube tandpasta pak je best niet alleen tijdens je ochtend- en/of avondtoilet in de hand, ook op andere momenten en plekken komt ze goed van pas. Je maakt er namelijk heel wat meer mee schoon dan alleen je tanden, zo weet vtwonen.be .

Welke tandpasta gebruik je?

Gebruik voor het betere schoonmaakwerk gewoon de simpelste tandpasta. Dus die witte, zonder gekleurde strepen, exotische toevoegingen, anti-tandsteenwerking of bijzondere smaakjes. Als er maar fluoride in zit, dan heb je al goud in handen. Houd verder een doek - liefst een microvezeldoek - en een oude tandenborstel bij de hand.



Wat kan je met tandpasta schoonmaken?

1. Kringen op hout

Op een houten tafel of kast moet je oppassen met natte glazen die afdrukken veroorzaken. Wil je er een gezellige kroegtafel van maken, laat ze dan vooral zitten. Maar is dat niet het geval? Dan zorgt tandpasta ervoor dat waterkringen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Maak een doek licht vochtig, doe er wat tandpasta op en wrijf hiermee de kringen weg. Heb je geen zin om dit regelmatig te doen? Gebruik dan - smaakvolle - onderzetters.



2. Zilver

Er zijn veel trucs voor het laten blinken van dof zilverwerk. Tandpasta is er één van. Doe een beetje ervan op een zachte tandenborstel en wrijf er niet al te hard mee over het zilver. Spoel het daarna af met water en blink het nog wat op met een droge doek. Et voilà: je zilver glanst je weer tegemoet.

3. Strijkijzer

Is de onderkant van het strijkijzer vies geworden, waardoor er resten op de gestreken kleding achterblijven? Tandpasta is wederom je redding. Wanneer je de eerste vlek ziet verschijnen, pak je de tandpasta erbij en smeer je die met een zachte doek op het koude strijkijzer. Laat even intrekken en poets na met een microvezeldoek.

4. Tapijten

Wanneer dat mooie vloerkleed ontsierd is door vlekken, is het tijd voor een behandeling met tandpasta. Doe een beetje ervan op een tandenborstel en wrijf hiermee de vlek er zoveel mogelijk uit. Maak het geheel daarna nat met water en kijk of de vlek inderdaad verdwenen is. Zo niet, herhaal dan de procedure opnieuw tot je gewenste resultaat bereikt is.



5. Kalkaanslag

Zijn de kranen in huis dof geworden door kalk? Dan doet - je raadt het al - een beetje tandpasta wonderen. Pak er een microvezeldoek bij, doe er wat tandpasta op en smeer net zo lang totdat de boel weer schittert.

