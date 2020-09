Van flat in Knokke tot villa in Maasmechelen: acht aanraders uit de 100 huizen die je zondag gratis kunt bezoeken Bjorn Cocquyt

22 september 2020

11u51 1 Woon. Tijdens Mijn Thuis op Maat kun je komende zondag een kijkje nemen in honderd huizen, waarvan 35 enkel virtueel. Voor (ver)bouwers is dat hét moment om inspiratie op te doen en om slimme (ver)bouwoplossingen te ontdekken voor een haalbaar budget. Ook wie groter kan bouwen of eens wil dromen, komt aan zijn trekken. De bezoeken zijn gratis na registratie op Tijdens Mijn Thuis op Maat kun je komende zondag een kijkje nemen in honderd huizen, waarvan 35 enkel virtueel. Voor (ver)bouwers is dat hét moment om inspiratie op te doen en om slimme (ver)bouwoplossingen te ontdekken voor een haalbaar budget. Ook wie groter kan bouwen of eens wil dromen, komt aan zijn trekken. De bezoeken zijn gratis na registratie op www.mijnthuisopmaat.be . Wij selecteerden acht aanraders, van een flat in Knokke, over een rijhuis in Mechelen tot een villa in Maasmechelen.

Villa in Maasmechelen

Al vanop straat maakt deze villa indruk, maar pas als je in de tuin staat valt op hoe imposant en groots de architectuur is. Dat wordt nog eens benadrukt door een horizontale betonnen rand die mooi combineert met het metselwerk en donkere hout.

Realisatie: www.egidemeertens.be

Villa in Overijse

Wonen en werken gaan hier samen in een gerenoveerde serristenwoning die aan de twee zijkanten is uitgebreid met een nieuw volume. Ondanks de contrasten zit er toch uniformiteit in het gebouw door het herhaaldelijk gebruik van roodoranje gevelstenen, door het vertalen van de spekstenen naar zichtbeton in de nieuwe delen, door even hoge volumes, door gelijkaardige vormen, …

Realisatie: www.blanco-architecten.be

Villa in Damme

Binnen de voorschriften in het beschermde dorpsgezicht slaagde de architect erin om dit origineel huis te bouwen. De gevel en het dak zijn bekleed met tegelpannen in een kleur die perfect aansluit bij de huizen in de buurt, net als de donker gebeitste planken in de uithollingen voor de inkom, het overdekte terras en het dakterras.

Realisatie: www.veldk.be

Appartement in Hamme

Dit classicistische herenhuis werd omgevormd tot vier appartementen. Het bestaande karakter van de woning is zo veel mogelijk bewaard en de nieuwe toevoegingen zorgen voor een mooie wisselwerking tussen oud en nieuw

Realisatie: www.oda.be

Appartement in Knokke

Heel wat nieuwbouwprojecten aan de kust moeten vaak inboeten op vierkante meters. Dit appartement op de dijk van Knokke-Heist ademt rust en ruimte uit. Het verbindt de tiende en de elfde verdieping naadloos en biedt plaats aan drie slaap- en badkamers met zicht op zee.

Realisatie: www.audreydesign.be

Appartement in Schaarbeek

Dit appartement in een gebouw van Gustave Strauven is een samenvoeging van twee studio’s tot één appartement dat opgebouwd is rond een kern. Door lastige hoeken uit het verleden weg te werken, ontstond ook een veel opener gevoel.

Realisatie: www.lucasfreire.be

Rijhuis in Bissegem

Door de ruimtelijke vormgeving, eenvoud van materialen, doorgedreven detaillering en maatwerk ervaart de bewoner een loft- en hotelgevoel in zijn rijwoning van amper 82 m².

Realisatie: www.interieursigiez.be

Rijhuis in Mechelen

De split-level en de daarmee gepaard gaande ruimtelijkheid vallen onmiddellijk op. De keuken is dubbelhoog en vormt de kern van de woning. De zithoek is uitermate gezellig en knus en vormt een rustpunt. Het zicht op de tuin maakt van het thuiskantoor een gezellige werkplek.

Realisatie: www.benmartens.be