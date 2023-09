Van een geometrisch kunstwerk tot een zwevend geheel: deze 9 buitengewone gevels kan je in Vlaanderen bewonderen

Huizen te koop Comforta­bel wonen in het hart van de stad? In deze nieuwbouw­pro­jec­ten betaal je 197.500 tot 1.495.000 euro voor een stek

Steeds vaker pakken steden uit met aantrekkelijke nieuwbouwprojecten die ontwikkelaars in de steigers zetten. Ze spelen daarbij in op de woonbehoeften van nu, met meer variatie in het aanbod en ook ruimte voor groen. Wie er snel bij is, heeft volgens onze woonexpert Björn Cocquyt de beste woningen voor het uitkiezen en kan dat soms ook aan een voordeligere prijs doen.