Van een filmpje meepikken tot snookeren: in deze super-de-luxechalet met zicht op de vallei van de Mont Blanc verveel je je geen seconde

Woon.We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een chalet in de Franse Alpen.

Wintersporters kijken er al naar uit om opnieuw de latten aan te binden, maar velen hebben minstens evenveel zin om zich niet alleen in te spannen, maar om ook te ontspannen. Geen plek waar dat, in alle privacy en rust, beter kan dan in Chalet Grande Corniche.

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Het vakantieverblijf in Les Gets, een authentiek dorpje aan de rand van Les Portes du Soleil, is al tweemaal tot beste chalet van Frankrijk verkozen en ook al tot derde beste van de wereld. Daar zitten de vele faciliteiten zeker voor iets tussen: snookeren, fitnessen, welnessen (binnen en buiten), zwemmen, tafeltennissen, een filmpje meepikken in de home cinema, wijnproeven in de kelder, piano spelen, … Het kan hier allemaal. Je kunt natuurlijk ook vanuit een comfortabele zetel in de zitput genieten van het prachtige uitzicht op de besneeuwde vallei van de Mont Blanc

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations

Grande Corniche is vooral een warm nest waar je als familie of vriendengroep heen trekt om gezellig samen te zijn, weliswaar badend in de luxe. Er zijn zeven slaap- en badkamers met plaats voor vijftien personen. Ernaast is er met Petite Corniche nog een gastenverblijf voor vier. Ondanks het prijskaartje vanaf 3.915 euro per nacht zul je snel moeten zijn om te boeken, want vanaf half december tot en met maart is bijna alles volzet. Klik hier voor meer info.

Volledig scherm Grande Cornue © Lodge Destinations