Van de voorraad- tot de kledingkast: dit kan jij zelf doen tegen plasticvervuiling

Van 'Mei Plasticvrij' tot 'Ocean Day': met verschillende initiatieven maken we de wereld steeds bewuster van (plastic) zwerfafval. En dat is maar goed ook, want met 100 tot 150 miljoen ton(!) plastic afval in zeeën en oceanen is het nodig dat we allemaal ons steentje bijdragen. Daarom laat vtwonen.be zien wat jij kunt doen om dit te verminderen.

‘Plasticsoep’

Dat is een term die de tonnen ronddrijvend plastic in zeeën en oceanen visueel maakt en - wat ons betreft - zorgt voor kippenvel. Plastic is een permanente vorm van vervuiling en vinden we niet alleen terug in de oorspronkelijke vorm van plastic verpakkingen, maar ook in plastic deeltjes uit producten als autobanden en kleding.

Een groot en intimiderend probleem, maar ook hier zijn alle clichés waar: alle beetjes helpen en verandering begint bij jezelf.



Recycleren is een must om de berg plastic afval te reduceren: met deze tips doe je het goed.

1. ‘Zakje nodig?’

‘Tasje erbij?’ Waar die vraag een aantal jaar geleden niet meer dan normaal was, ontstond de bewustwording pas toen gratis plastic tassen niet meer waren toegestaan. Niet gek, want in België alleen gebruikten alle consumenten samen ieder jaar ongeveer 1 miljard plastic zakjes. Ondanks dat ze al lang niet meer als zoete broodjes over de toonbank gaan, kun je hier met onderstaande tips zelf nóg beter op letten teneinde plastic afval te verminderen.

• Koop bewust één of meerdere duurzame boodschappentassen. Denk aan een toffe linnen tas voor een kleine boodschap en grotere tassen voor de weekboodschappen. Door dit met één doel te kopen, gebruik je ze veel sneller. • Kijk kritisch naar de plastic zakken voor verse groenten en fruit. Is het altijd nodig? Die ene citroen, gemberwortel of tros tomaten kunnen vaak perfect onverpakt in de winkelkar. • Shop herbruikbare netjes voor groenten en fruit. Doe ze standaard in je boodschappentas, zodat je nooit meer naar plastic grijpt.

2. Potten, dispensers en grootverpakkingen

Van handzeep en shampoo in de badkamer tot pasta en muesli in de keuken. Zonder dat we het doorhebben, halen we wekelijks flink wat plastic verpakkingen in huis. Onze tip: denk groot.

Koop een aantal mooie dispensers voor in de badkamer en voorraadpotten voor in de keuken en kies vanaf nu zoveel mogelijk voor grootverpakkingen om de potten en dispensers bij te vullen. Het helpt plastic afval terugdringen, maar is ook nog eens stijlvol én goed voor de portemonnee. Een win-win-winsituatie dus.

3. Verpakkingsvrije winkels

Waar steeds meer supermarkten de plastic groenten- en fruitzakken aan banden leggen, openen er ook volledig plastic- of verpakkingsvrije winkels en webshops. Check of er één bij jou in de buurt zit of bestel je benodigdheden online. Door wekelijks eigen duurzame potten en blikken te vullen, vermijd je dat veel onnodig plastic bij het vuilnis belandt.

4. Plastic to go

Multitasken is al lang geen kunst meer, maar eerder een gewoonte. Een telefonische afspraak met een koffie to go, snelle sandwich van het tankstation of toch nog even de nodige - voorgesneden - vitamines uit de stadssupermarkt. Al multitaskend kopen we onbewust heel wat plastic verpakkingen.

Plan de dag vooruit, bereid je eten zelf en neem het mee in duurzame lunchtrommels of koffiebekers to go. Dat is vaak nog gezonder en voordeliger ook.



Stijlvol recyclen: deze mooie meubels zijn gemaakt van plastic flesjes.

5. Uit de kast

Ook delen uit kleding eindigen uiteindelijk in de plasticsoep. Dit komt door de kleine plastic vezels die loslaten tijdens het wassen en zo in het water terechtkomen. Kijk daarom met een kritische blik in de kledingkast en vooral naar de items die je vanaf nu koopt.

Kies eerder voor natuurlijke materialen als linnen en katoen en minder vaak voor fleece en synthetische stoffen. Mooi meegenomen: hoe duurzamer je keuze, hoe langer het kledingstuk over het algemeen meegaat.

