Van beton over natuursteen tot hout: hoeveel kost een nieuw terras? En hoe kies je het juiste materiaal?

Welke mogelijkheden zijn er?

Omdat je terrasvloer weerbestendig moet zijn, onderscheiden we deze materialen: hout (zoals ipé en padoek), natuursteen (zoals blauwe hardsteen en graniet), betontegels, keramische tegels en klinkers. Je kan ook gaan voor kiezel, grind, grasdallen of waterdoorlatende straatstenen. Of je kan ook verschillende materialen combineren, zoals hout en natuursteen.



Welke terrastegel is voor jou geschikt? We overlopen de mogelijkheden a.d.h.v. vier belangrijke criteria.

Welk formaat kies je?

Er zijn enorm veel mogelijkheden als het op het formaat van je terrasmateriaal neerkomt. Speelt je portemonnee de hoofdrol, ga dan voor de standaardformaten. Vierkante tegels blijven populair en hoe groter, hoe beter (zelfs 2x2 meter). Kan zowel in een kleine stadstuin om het ruimtelijk gevoel te vergroten als bij een strakke nieuwbouw. En door het beperkte aantal voegen, vragen ze minder onderhoud.

Grote betontegels zijn ook een prima alternatief voor een terras van gepolierd beton. Durf gerust ook verschillende afmetingen te combineren. Afwisselend een rij smalle en brede tegels zorgt voor een speels effect.

Tip: Kies terrasmaterialen met een lichte kleur. Die vangen, absorberen en reflecteren minder warmte.



Welk materiaal is het beste voor je terras?

Als je voor een houten terras kiest, neem dan een houtsoort met duurzaamheidsklasse I tot III. Klasse I zijn zeer duurzame houtsoorten, die zeker 25 jaar meegaan. Maar voor je terras kan je evengoed klasse II of III gebruiken. Let er wel op dat het hout een FSC- of PEFC-label draagt. Naast tropisch hardhout is Thermowood ook een goede optie. Dat is thermisch verhit hout uit duurzaam beheerde, Europese bossen.

Ga je voor tegels? Laat gepolijste tegels, zoals arduin, dan links liggen. Ze zijn te glad en vaak ook poreus. Over het algemeen kan je veel keramische en natuursteentegels buiten leggen. Als ze maar dik en vorstbestendig genoeg zijn. Bij betontegels vraag je best na of ze een coatinglaag hebben. Die coating voorkomt dat er vuil en vocht doordringt tot in het beton.

Hoe je terras futureproof maken?

Met de klimaatveranderingen in het achterhoofd is het belangrijk dat we niet te veel groene oppervlakte verharden. Elke vierkante meter die we ontharden helpt om ons beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. Dus wat dan met je terras? Hoe maak je dat futureproof? De oplossing is om te kiezen voor waterdoorlaatbare materialen. Zo kan het regenwater in de bodem infiltreren.



Volledig scherm Elke vierkante meter die we ontharden helpt om ons beter te beschermen tegen droogte en wateroverlast. © Ebema Stone& Style / Tijs Posen

Er zijn verschillende waterdoorlaatbare materialen en manieren die het mogelijk maken om je terras futureproof te maken.

- Poreuze klinkers: dit type van klinkers heeft een korrelstructuur met veel poriën. De poriën zorgen ervoor dat de klinkers lucht- en waterdoorlaatbaar zijn. Hou er wel rekening mee dat je de klinkers regelmatig borstelt, zodat de poriën open blijven.

- Gebruik je liever betontegels, natuursteen of kasseien? Voorzie ze dan van een brede voeg. Die voeg wordt dan opgevuld met fijne kiezel of grof zand. Het water sijpelt dan via de brede, natuurlijke voegen weg in de bodem.

- Er zijn ook betonstraatstenen beschikbaar met drainageopeningen. Dit type terrassteen heeft gaten met daaronder kanaaltjes. Langs deze kanaaltjes sijpelt het water in de bodem. Een goed onderhoud, zodat de openingen niet verstoppen, is wel aangewezen.

- Kleiklinkers met nokken zijn ook een goede optie: de bredere voegen laten meer water door.



Wat is de prijs van een terras?

Een aantal factoren bepalen de prijs van je terras: de grootte, de materiaalkeuze en het geleverde werk.

Prijs betontegels

Kijken we naar de meest gekozen materialen, dan zijn betontegels het goedkoopst. Een standaard betontegel (22x11 cm) kost 18 à 20 euro/m². Wil je liever grote tegels (80x80 of 100x100 cm), dan betaal je uiteraard meer. Wil je daarnaast nog een speciale coating of antisliplaag, dan kan de prijs oplopen tot 80 euro/m².

Prijs keramische tegels

Keramische tegels hebben een iets hogere startprijs. Daar mag je op een vanafprijs rekenen van 25 euro/m² voor standaard tegels van 60x60 cm en een dikte van 2 cm. Afhankelijk van het formaat en de afwerking kan de prijs oplopen tot 150 euro/m².

Prijs natuursteen

De basisprijs voor natuursteen is 30 euro/m² voor een tegel van 40x40 cm en een dikte van 2 cm. Het formaat, de afwerking en het land van herkomst jagen verhogen de prijs tot 100 euro/m² en meer.

Prijs hout

Ben je eerder fan van een houten terras, dan bepaalt de houtsoort (eik, Thermowood, lariks, …) de prijs. De prijzen schommelen bij hout tussen 50 euro/m² en 150 euro/m².

Prijs plaatsing terras

Naast de prijs van je materiaal is er ook de prijs voor de plaatsing. Reken hiervoor een prijs vanaf 40 à 50 euro/m². Het formaat weegt het zwaarst door in de prijs. Kleine tegels of kasseien zijn tijdrovend om te leggen en doen de prijs stijgen. Net zoals zware megategels, die een speciale plaatsing vragen. Tot slot moet ook het voorbereidende werk gebeuren: het uitgraven van het terrasoppervlak. Hier kan je wel op besparen. Want als je terras niet te groot is, kan je dit werkje zelf doen.



Hoe je terras verzorgen?

Hoe je je terrastegels moet onderhouden, hangt af van het soort materiaal.

Keramische tegels zijn kleurvast en zeer onderhoudsvriendelijk. Een schrobbeurt met een milde zeep volstaat. Natuursteen kan je onderhouden met wat water en een schuurborstel. Betontegels pak je aan met een sopje van water en bleekwater. Even laten inwerken, goed afspuiten met de tuinslang en je bent klaar. Dit werkt ook voor composiet of een terras uit kunststof. Gebruik wel maar een beetje bleekwater in dit geval en een zachte borstel of spons. Kleiklinkers maak je proper met een harde borstel en wat water. Een houten terras vraagt amper onderhoud en vergrijst mooi. Toch doe je er goed aan je houten terras één à twee keer per jaar schoon te maken.

Hardnekkig vuil krijg je eventueel weg met een hogedrukreiniger. Maar vraag zeker na bij de fabrikant of het terrasmateriaal hiervoor geschikt is. Ook voegen ontmossen en eventueel opfrissen vragen een specifieke aanpak. Heb je beschadigd klinkerwerk en ben je handig? Dan kan je zelf beschadigd klinkerwerk vervangen.

