Van afwasmiddel tot autowax: met deze handige middeltjes hou je de rubbers van je douchecabine en koelkast netjes

Je koelkast, douchecabine en wasmachine: allemaal hebben ze rubbers om hun deur goed af te dichten. Maar daar kan heel wat vuil in verzamelen. Hoe krijg je dat weg zonder te veel te prutsen? En is er een manier om te voorkomen dat er zich daar van alles ophoopt? Schoonmaakexperte Marja Middeldorp weet raad.

“Rubber heeft verzorging nodig. Het is een zacht materiaal dat kan uitdrogen en vies worden. Dan doet het minder goed z'n werk. Als je iedere dag doucht, en ik denk dat de meesten dat doen, is het verstandig om iedere dag een trekker te gebruiken in de douchecabine. Ik heb zelf geen ouderwets exemplaar van ijzer, maar één van kunststof. Die gebruik ik ook voor de ramen. De plastieken variant droogt beter af en geeft geen beschadigingen, vind ik.” Als je elke dag je cabine schoonmaakt met zo’n douchetrekker is de kans dat je rubber vies wordt of uitdroogt een stuk kleiner.



Doe je dat niet en wil je de rubbers eens goed onder handen nemen, dan kost dat even wat tijd en werk. “Maar ik heb ook een oplossing waardoor je het niet vaak meer hoeft te doen”, zegt Marja er meteen bij.

“Maak om te beginnen je rubbers schoon met enkel afwasmiddel. Dat ontvet goed en daar zitten weinig zure dingen in die je rubbers aantasten. Gebruik dus geen allesreiniger waar ingrediënten in zitten om dieper mee schoon te maken. Neem hiervoor een kom of emmertje met afwasmiddel vermengd met water, en een zachte tandenborstel. Dat moet écht een zachte zijn, anders gaat alles spetteren en beschadig je het rubber. Maak dan de rubberen rand schoon alsof je je tanden poetst. Het is niet nodig om het afwasmiddel te laten inwerken, afspoelen met water is genoeg.”

Quote Door de veranderin­gen van tempera­tuur in bijvoor­beeld de douche kan rubber uitdrogen. Je moet het dus vet houden. Marja Middeldorp

Na die klus is het een kwestie van onderhoud. “Door de veranderingen van temperatuur in bijvoorbeeld de douche kan rubber uitdrogen. Verrubberen, noemen we dat in de familie. Je moet het rubber dus vet houden. Sommige mensen gebruiken olijfolie, maar daar zou ik niet voor kiezen. We hebben allemaal wel iets van vaseline in huis, zeker in de winter voor je gesprongen lippen of om je huid te beschermen. Smeer er een beetje van op de rubberen randen. Het vet verzorgt je rubber heel goed door het een beschermlaagje te geven. Als je doucht, glijdt het water erlangs. Je hoeft de randen dan alleen nog met een zachte doek, een oude handdoek bijvoorbeeld, te drogen.”

“En er is nog een heel goed hulpmiddeltje", voegt Marja eraan toe. “Zoek ik je garage even naar wat autowas. Een auto gaat door weer en wind en heeft ook overal rubbers. Langs de ramen, en niet te vergeten: de banden. Autowas zorgt voor een mooie afweer van vocht en warmte, het is het beste jasje voor je rubber. Smeer er je rubbers licht mee in, je zal zien dat ze dan soepel en zacht blijven. Het is eigenlijk een kwestie van één keer goed schoonmaken en dan beschermen, en het rubber lacht je weer toe!”

