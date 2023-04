Van 6.000 euro tot bijna het vierdubbele: dit zijn de soorten warmtepompen en hun prijskaartje

Jozefien Vanbecelaere van de Organisatie Duurzame Energie (ODE) wijst op de prijsbepalers bij de aanschaf van een warmtepomp. “De twee belangrijkste factoren zijn het type warmtepomp en het vermogen. Het vermogen hangt af van de grootte van de woning en van het isolatieniveau.”

Je kan de kost van het systeem volgens Jozefien beperken met behulp van een performante regeling; of door energie op te slaan in je woning (dankzij de thermische inertie van beton bijvoorbeeld) of in een buffer (bijvoorbeeld een warmwatervat).



Is een warmtepomp verplicht bij nieuwbouw? En bij een (totaal)renovatie? De regelgeving op een rij gezet.

Vergelijkend voorbeeld

ODE deelt een richtrijs voor elk type warmtepomp. Het gaat telkens om een warmtepomp van 8 kW voor een gebouw van 140-200 m².

Belangrijk: de gemiddelde prijzen gelden enkel voor ruimteverwarming. Als je ook sanitair warm water wil opwarmen, stijgt de prijs, omdat hiervoor een groter vermogen nodig is.



We overlopen hieronder vier soorten warmtepompen, maar welk type past bij jouw woning?

1. Geothermische warmtepomp

Deze warmtepompen zijn het meest energie-efficiënt, maar ook het duurst. Ze halen energie uit de ondergrond of het grondwater en geven deze af in huis via vloerverwarming, ventiloconvectoren of extra grote radiatoren. Daarvoor worden leidingen in de grond gelegd. Verticaal met behulp van diepe putboringen; of horizontaal, waarbij de leidingen vlak onder het grasoppervlak komen te liggen.



Richtprijs: 12.500 à 22.000 euro excl. btw (incl. plaatsing en boringen; exclusief warmteafgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming).



Leestip: Hoe werkt vloerverwarming? En wat zijn de voordelen van zo'n systeem?

2. Lucht-waterwarmtepomp

Deze warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht. Het rendement is lager dan bij een geothermische warmtepomp, omdat de buitentemperatuur minder constant is dan de temperatuur van de ondergrond. Daar staat tegenover dat dit type warmtepomp duizenden euro’s goedkoper is dan de geothermische warmtepomp.

Richtprijs: 8.000 à 14.000 euro excl. btw (incl. installatie; excl. warmteafgiftesysteem, bijvoorbeeld vloerverwarming).

3. Lucht-luchtwarmtepomp

Ook deze warmtepomp haalt energie uit de buitenlucht, maar in plaats van vloerverwarming of extra grote radiatoren, gebeurt de warmteafgifte rechtstreeks via convectoren.

Richtprijs: 6.000 à 10.000 euro excl. btw voor een multi-splitsysteem met één buitenunit en vier binnenunits (incl. installatie). Let wel: een lucht-luchtwarmtepomp voor één ruimte (split-systeem) is goedkoper.

4. Hybride systeem (gascondensatieketel + lucht-waterwarmtepomp)

Dit systeem is een combinatie van een gascondensatieketel en een lucht-waterwarmtepomp. Zo combineer je het beste van twee werelden: als de omstandigheden gunstig zijn, haal je warmte uit de omgevingslucht. Op koude dagen, als het rendement van de warmtepomp laag is, schakel je over op aardgas.



Richtprijs: 10.050 euro excl. btw (incl. installatie, exclusief afgiftesysteem).



Lees ook: Hoe een hybride verwarming werkt en voor wie het geschikt is.



Interessant om weten: warmtepompen komen, onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor de Mijn VerbouwPremie, net als heel wat andere energetische ingrepen in en rond je woning. Raadpleeg de Premielinker van Livios hieronder voor meer info hierover.

