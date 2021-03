Van 5-op-een-rij-kookplaat tot de terugkeer van teak : 7 huis- en tuinnieuwigheden die je niet mag missen

Woon.Ook al blijft Batibouw dit jaar beperkt tot een digitale editie, toch stellen alle spelers uit de woonwereld in deze periode van het jaar hun nieuwste gamma voor. We selecteerden zeven producten die of vernieuwend zijn of de nieuwste trends duiden.

5 potten naast elkaar

De nieuwe Novy Panorama 120 is dankzij de royale lengte van 120 cm de eerste in zijn soort die vijf kookzones naast elkaar bevat. De kookplaat heeft een geïntegreerde afzuiging die enkel zichtbaar is als er gekookt wordt. Richtprijs: 4.999 euro.

Tuinkantoor

Telewerken is bij mooi weer een stuk leuker in de tuin. Dat kan in een volledig ingericht bijgebouw, maar evengoed aan een tafeltje op een beschutte plek. Insight Out haalt met de cabins van Huuden een aantal opmerkelijke constructies met gebogen structuren vanuit Estland naar ons land. Vanaf 5.450 euro (incl. btw).

Baden in marmer

Marmer blijft ons interieur veroveren en het aanbod breidt steeds uit. Een badkamer met een marmeren blad is dé trend van het moment. Je kunt niet alleen kiezen voor een zachte tekening, zoals bij carrara of calacatta, maar ook voor een sprekend lijnenspel, zoals bij emperador dark of portoro gold. Op de foto: wastafel Balmani Tablo Arcato met 2 geïntegreerde waskommen, vanaf 1.154,45 euro. Te verkrijgen bij X²O.

Trendy grijs

Grijs kleurt in 2021 niet alleen je kleerkast, maar ook je keuken. De tijdloze en tegelijk modetint is onder andere terug te vinden in de spoelbakkencollectie Fragranit+ van Franke. Op de foto: Kubus 2.0 (vanaf 508,82 euro) in combinatie met de kraan Pescara (vanaf 527,69 euro).

Teak is terug

Teak is weer helemaal terug als materiaal voor buitenmeubels. Met dank aan de veel modernere meubels die de klassieke tafel- en stoelensets zijn komen vervoegen. Op de foto: Lacrima full teak tafel (1.319,40 euro) met armstoel (279,30 euro). Te koop bij Overstock.

Vloeren met een print

Ons interieur krijgt meer kleur en fleur. Maar niet iedereen houdt van drukke muren en voor hen zijn vloeren met een print een alternatief. Parador haalde voor de nieuwe collectie inspiratie in de centrale markthal Atarazanas in Malaga waar je heel wat Arabische invloeden aantreft. De laminaat is er in grote tegels. Richtprijs: 36,29 euro.

Opzetlicht

Dankzij Plug & Light van JUNG hoeven lampen niet langer vast geïnstalleerd te worden. Het moderne ledsysteem bestaat uit een lichtcontactdoos, die tegelijkertijd de voeding vormt en waarop verschillende lichtopzetstukken aan de hand van een magneet kunnen worden geplaatst. Zonder boren, zonder losmaken van klemveren, zonder lastig montagewerk. Richtprijs: vanaf 250 euro.

Stijlvolle schaduwplek

Ongetwijfeld krijgen we deze zomer weer te maken met een hittegolf en op zulke zonovergoten dagen is een schaduwplek onmisbaar. Winsol pakt uit met een verrassende terrasoverkapping met doek die beschikbaar is met een hellend dak met geïntegreerde regenafvoer (Z!P) of met een plat dak als zonnewering met een moderne look (Z!P Cube). Je kunt ze afwerken met allerlei sfeerwanden (lamellen, hout, glas, …). Richtprijs: 6 à 8.000 euro, zonder opties.