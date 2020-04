Gesponsorde inhoud Vakantie in eigen tuin? Zo creëer je meer privacy Aangeboden door Betafence

24 april 2020

13u26 0 WOON. Deze zomer houden we massaal vakantie in eigen land. Je achtertuin is hiervoor dé perfecte plek. Wil je er volledig tot rust komen zonder nieuwsgierige blikken van je buren? Met deze oplossingen heb je geen last meer van inkijk. Zo geniet je deze zomer in alle privacy van het mooie weer of een heerlijke barbecue in je tuin.

Heb je ook nood aan een plekje voor jezelf? Met een tuinomheining of -afsluiting creëer je instant privacy. Zo kan je ongestoord zonnebaden in je tuin zonder nieuwsgierige blikken van je buren. Ook je kinderen kunnen er zorgeloos spelen, zelfs als je ze even uit het oog verliest. Heb je al een draadafsluiting? Dan bestaan er heel wat makkelijke oplossingen om toch meer privacy te creëren.

Verticale of horizontale privacylatten

Denk je bij transparante en doorzichtige draadpanelen niet meteen aan privacy? Dankzij de verticale privacylatten of horizontale stroken van Betafence creëer je privacy net op die plekken waar jij het nodig vindt. Je schuift de latten of stroken heel makkelijk in het paneel, zowel bij nieuwe als bestaande afsluitingen. Deze oplossing past in iedere tuin want je kan kiezen uit verschillende kleuren.

Houten afwerking

Hou je van de natuurlijke charme van hout? Dan kan je houten vullatten gebruiken om jouw paneelafsluiting mee te vullen. Hierdoor krijgt je tuinafrastering niet alleen een nieuwe look, je hebt ook geen last meer van inkijk. Deze oplossing zorgt voor een natuurlijke en elegante toets in je tuin. Leuk detail: zelfs een bijhorende tuinpoort kan je uitrusten met deze vullatten.

Gepersonaliseerde omheining

Naast draadpanelen kan je ook kiezen voor andere materialen als afsluiting. Denk maar aan panelen uit composiet, laminaat of aluminium. Het grote voordeel is dat je ze volledig kan personaliseren: combineren met een tuinpoort, een decoratief element toevoegen, een glaspaneel of ledstrook integreren, … Zo stel je een omheining samen op maat van jouw tuin.

Gevulde wanden of schanskorven

Zoek je een smaakvolle oplossing die toch natuurlijk aanvoelt? Dan zijn gevulde wanden of schanskorven een goede oplossing. Je kan ze laten vullen met wat je maar wil. Van grind tot keien. Maar je kan evengoed zelf een vulling voorzien zoals schors, boomstammetjes of kokosschelpen. Met deze artistieke wand geniet je van onmiddellijke privacy. Een Gabion Stonewall van 30 cm breedte, gevuld met lavastenen, dempt ook het directe geluid van de andere kant van je afsluiting.

